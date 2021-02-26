«Круг добра» закупил первые препараты для пациентов со СМА

Фонд «Круг добра» провел первые закупки лекарств со спинальной мышечной атрофией. Список заболеваний, с которыми фонд будет работать, расширяется.

Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра» провел первые закупки препаратов для экстренного применения у пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на III Всероссийском форуме по орфанным заболеваниям.

«И хотя этому фонду еще предстоит огромная работа по налаживанию в полной мере своих функций и подготовке ряда регламентирующих документов, уже сегодня осуществлены первые закупки препаратов для экстренного применения у пациентов со СМА», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Мурашко также добавил, что в список заболеваний, с которыми будет работать фонд, включена болезнь Помпе.

«На следующий неделе состоится очередное заседание экспертного совета [фонда], на котором будет обсуждаться включение в перечень еще трех заболеваний из группы периодических лихорадок, без лечения приводящих к инвалидности и смертности», — рассказал министр.

Фонд «Круг добра» создан по инициативе Президента Владимира Путина. Он финансируется за счет повышенного налога на доходы. С 1 января граждане, чей доход превышает 5 млн руб. в год, платят НДФЛ по ставке 15%. Правительство считает, что в 2021 году для фонда удастся привлечь 60 млрд руб., в 2022-м 64 млрд и 68,5 млрд в 2023 году.

Премьер-министр Михаил Мишустин 15 февраля объявил о направлении фонду первого транша в размере 10 млрд руб.

Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал главе Минздрава Михаилу Мурашко использовать средства Фонда «Круг добра» на лечение не только детей, но и совершеннолетних, страдающих редкими болезнями.

Фото: minzdrav.gov.ru

Елена Сидорова

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