Минпромторг объяснил низкий уровень расходов средств по программе развития фармпромышленности

Исполнение расходов по госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на уровне 83,5% Минпромторг объяснил тем, что исполнители контрактов вовремя не представили документы, подтверждающие выполнение работ.

Счетная палата назвала Минпромторг в числе ответственных исполнителей, которые по состоянию на 1 января 2021 осуществляли на низком уровне расходы на реализацию госпрограмм. В частности, по госпрограмме «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» расходы исполнены на 83,5%.

В министерстве пояснили «ФВ», что по этой программе в 2020 году были предусмотрены средства федерального бюджета в объеме 13 477,5 млн руб. Кассовое исполнение расходов на 1 янаваря 2021 года составило 11 250,0 млн руб. или 83,5%. Оставшиеся бюджетные средства не были оплачены по причине непредставления исполнителями контрактов документов, подтверждающих выполнение работ.

«По условиям контрактов финансирование осуществляется с применением казначейского обеспечения обязательств (казначейский аккредитив), бюджетные обязательства приняты полностью и в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации подлежат восстановлению в 2021 году», – указано в письме министерства, которое поступило в редакцию.

В письме также уточняется, что после восстановления бюджетных средств и представления исполнителем в территориальные органы Федерального казначейства документов об исполнении работ «все обязательства будут оплачены».

Фото: Игорь Чунусов

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