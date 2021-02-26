MSD купит компанию Pandion Therapeutics за 1,85 млрд долларов

MSD объявила, что купит компанию Pandion Therapeutics за 1,85 млрд долл. Pandion занимается разработкой лекарств от аутоиммунных и воспалительных заболеваний. По итогу сделки MSD получит права на ведущий продукт компании, PT101, для лечения язвенного колита.

MSD (в США и Канаде – Merck & Co) заявила о приобретении Pandion Therapeutics по цене 60 долл. за акцию, что доводит общую стоимость покупки до 1,85 млрд долл. Об этом сообщает Bloomberg.

Pandion разрабатывает препараты для тканеспецифичного лечения пациентов с аутоиммунными и воспалительными заболеваниями, а также трансплантации органов. Ведущий препарат компании, биспецифическое антитело PT101, проходит испытания по лечению язвенного колита и системной красной волчанки.

PT101 представляет собой сконструированный мутеин IL-2, слитый с белковой основой, предназначен для избирательной активации регуляторных Т-клеток. Препарат прошел фазу Ia исследования, в котором достиг основных целей. Также в портфель Pandion входят агонисты PD-1, разрабатываемые для лечения множества аутоиммунных заболеваний.

MSD также получит платформу для разработки лекарств TALON. Программы TALON основаны на иммуномодулирующих эффекторных модулях, которые воздействуют на узлы регуляторного контроля в иммунной системе.

«Компания Pandion применяла свою технологию TALON для разработки надежного набора кандидатных препаратов, предназначенных для восстановления баланса иммунного ответа, которые можно потенциально применять при широком спектре аутоиммунных заболеваний», — рассказал президент исследовательских лабораторий MSD Дин Ли.

В конце января этого года «ФВ» сообщал, что MSD прекратила разработку двух своих вакцин против COVID-19, поскольку они оказались не способны вызвать у пациентов эффективный иммунный ответ, сопоставимый с препаратами конкурентов. Вакцины базировались на основе вирусных векторов: вакцина V590 была построена на основе вакцины MSD от вируса Эбола, а второй препарат – на основе вакцины против кори.

Николай Соколов

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