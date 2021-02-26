Выручка Moderna выросла в 13 раз за 2020 год

Согласно финансовому отчету за IV квартал и весь 2020 год компании Moderna, доходы производителя выросли с 60 млн до 803 млн долл. Столь бурный рост выручки объясняется началом коммерческой реализации вакцины от COVID-19, разработанной Moderna.

Американская биотехнологическая компания Moderna опубликовала результаты за IV квартал и весь 2020 финансовый год. Общая выручка производителя препаратов составила 571 млн долл. в IV квартале 2020 года, что отражает резкий рост по сравнению с доходом компании за тот же период 2019 года – 14 млн долл. Прибыль компании за весь год также показала стремительное увеличение — в 13 раз, достигнув отметки в 803 млн долл. по сравнению с 60 млн долл. в 2019 году.

Взлет выручки за оба периода в 2020 году обусловлен увеличением финансовых поступлений от грантов и продаж продукции производителя. Увеличение доходов от грантов было в первую очередь связано с получением Moderna премии от Управления перспективных биомедицинских исследований и разработок Министерства здравоохранения США (BARDA) за ускорение разработки вакцины от COVID-19 под названием мРНК-1273.

В финансовый отчет вошли и доходы от продажи мРНК-вакцины с момента ее одобрения Управлением по санитарному надзору пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Компания отмечает, что рост продаж в 2020 году был в основном вызван коммерциализацией препарата.

Кроме того, Moderna составила финансовый прогноз на 2021 год. Производитель предполагает, что в текущем году доходы от коммерческой реализации вакцины составят 18,4 млрд долл. Ранее компания сообщила о планах произвести не менее 700 миллионов доз вакцины в 2021 году, а в 2022 году увеличить это количество до 1,4 млрд доз.

Помимо этого, публикуя результаты финансового года, Moderna заявила, что ее главный медицинский директор Тал Закс покинет свой пост в конце сентября этого года.

Акции Moderna выросли на 3,9% в ходе торгов ценными бумагами до официального открытия биржи.

Владимир Заболотских

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