Компания Glenmark выведет сунитиниб на рынок Индии

Компания Glenmark Pharmaceuticals объявила о выводе на рынок Индии препарата сунитиниб. Это дженерик оригинального препарата в форме капсул для перорального применения, который используют при лечении рака почки в Индии.

Максимальная розничная цена (MRP) препарата в Индии примерно на 96% ниже максимальной розничной цены оригинального препарата; стоимость лечения в месяц составит 7000 рупий (в дозировке 50 мг), 3600 рупий (в дозировке 25 мг) и 1840 рупий (в дозировке 12,5 мг).1 Сунитиниб одобрен Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (US FDA).

Рак почки (почечно-клеточная карцинома) – заболевание, связанное с бесконтрольным делением клеток в слизистой оболочке мелких трубочек почки. В последнее десятилетие прогресс в исследованиях и разработке лекарств начал смещать парадигму этого заболевания.

Сунитиниб – пероральный ингибитор мультикиназы (MKI), который способен блокировать несколько ферментов, способствующих росту клеток. Препарат используется в лечении гастроинтестинальных (желудочно-кишечных) стромальных опухолях и при прогрессирующей почечно-клеточной карциноме. Он также одобрен для лечения пациентов с определенным типом нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы.

По данным отчета Globocan 2020,2 в Индии насчитывается около 40 тыс. пациентов с диагнозом «рак почки». На протяжении более десяти лет сунитиниб, наряду с другими препаратами, входит в «золотой стандарт» лечения при быстро распространяющемся (метастатическом) раке почки.3 Исследования показывают, что даже монотерапия препаратом сунитиниб может помочь снизить риск прогрессирования рака почки на 58%.4

«Онкология – одно из ключевых направлений деятельности компании Glenmark, – отметил вице-президент группы и руководитель бизнеса India Formulations Алок Малик. – Мы понимаем, что метастатический почечно-клеточный рак почки в прогрессирующей стадии – это заболевание, которое трудно поддается терапии, и пациенты в Индии сталкиваются с ограниченными вариантами лечения. Компания Glenmark старается выводить на рынок препараты в соответствии с потребностями пациентов и специалистов здравоохранения по доступной цене».

1. Согласно данным, доступным по ссылке https://www.netmeds.com.

2. Отчет Globocan 2020 (Индия), доступен по ссылке: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/356-india-fact- sheets.pdf.

3. https://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12885-018-4209-9; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22524572/.

4. Журнал «Продвинутая урология», Мимма Риццо и Камилло Порта, 2017, том 9(8). С. 195–207 / Mimma Rhizzo & Camillo Porta. The Adv Uro 2017, Vol.9(8) 195–207.

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