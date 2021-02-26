Продажи фармацевтического подразделения Bayer сократились на 1,5% в 2020 году

Мировые продажи препаратов компании снизились в 2020 году на 1,5%. В то же время оборот рецептурных препаратов Bayer в России за тот же период вырос на 31%.

Глобальные продажи фармацевтического подразделения Bayer сократились на 1,5% и составили 17,2 млрд евро, говорится на сайте компании. Bayer поясняет, что на снижения повлияла пандемия COVID-19, которая сократила необходимость несрочных методов лечения, особенно в области офтальмологии и женского здоровья. Меры гигиены также повлияли на лечение пациентов в области радиологии, а внедрение новых тендерных процедур в Китае сильно отразилось на продажах препаратов «Глюкобай» и «Авелокс».

Общие продажи группы компаний составили в прошлом году 41,4 млрд евро. В отчете отмечается, что с поправкой на валютные курсы и изменения портфеля активов продажи остались на уровне прошлого года, прибавив 0,6%.

Также Bayer сообщает, что оборот ее направления рецептурных лекарственных препаратов в России вырос на 31% в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные из годового отчета компании, поступившего в «ФВ». Это направление принесло компании 451 млн евро на российском рынке, лидирующим по продажам препаратом стал антикоагулянт «Ксарелто», другими драйверами роста стали «Джес», «Клайра», «Стиварга» и «Ксофиго».

Продажи нерецептурных продуктов компании сократились на 2,5% по сравнению с прошлым годом и составили 198 млн евро. Bayer отмечает, что сокращение обусловлено изменениями по заполнению внутренней отчетности. Без учета этих изменений рост направления составил 2,8%. Этому укреплению способствовали вывод на российский рынок витаминов «Супрадин Кидс Иммуно» и «Элевит»-2 второй и третий триместр», а также перезапуск бренда «Антифлу Кидс» – противопростудного средства для детей.

Николай Соколов

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