Массовая вакцинация в Израиле показала 94%-ную эффективность препарата Pfizer и BioNTech

Двухкомпонентная вакцина от COVID-19, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, показала в ходе исследования в реальных условиях примерно такую же эффективность, как и в ходе клинических испытаний. Об этом стало известно из израильского крупномасштабного исследования, опубликованного в медицинском журнале The New England Journal of Medicine.

Исследование, проведенное научно-исследовательским институтом Клалит в сотрудничестве с экспертами из Гарвардского университета и Бостонской детской больницы, показало, что вакцина уменьшила симптоматические случаи заболевания COVID-19 на 94% через неделю после получения второй дозы, а тяжелые случаи – на 92%.

Также выяснилось, что одна доза вакцины через две недели после получения прививки вырабатывает иммунитет от симптоматических инфекций в 57% случаев. Ранее израильский медицинский центр Шиба обнаружил, что одна доза вакцины Pfizer дает 85%-ную эффективность.

Это первое крупномасштабное рецензируемое исследование эффективности вакцины от COVID-19, примененной на населении отдельно взятой страны. В него было включено более миллиона человек в возрасте от 16 лет и старше, почти 600 тыс. из которых были вакцинированы.

Израильская кампания иммунизации была реализована быстрее всех в мире, что превратило страну в своего рода испытательную лабораторию для вакцины Pfizer и BioNTech. Более 50% из 9 млн израильтян получили первую дозу, а более трети прошли полный курс вакцинации.

В исследовании также приняли участие около 22 тыс. человек в возрасте 80 лет и старше, привитых от COVID-19. Это число в разы превышает количество пожилых людей, включенных в клинические испытания Pfizer. Сообщается, что в ходе испытания не было выявлено снижения эффективности вакцины среди людей старше 65 лет.

Помимо этого отмечается, что исследование проводилось на фоне третьей волны COVID-19, в результате которой британский вариант коронавируса под названием B.1.1.7 стал доминировать в Израиле. Испытание показало, что вакцина способна защищать против этого штамма.

Владимир Заболотских

pharmvestnik