В 2020 году в Москве закрылось 185 аптек

Абсолютным лидером по количеству аптечных учреждений выступает Москва, здесь по состоянию на 1 января 2021 году работало 4657 точек. Регион стал и абсолютным лидером по закрытым аптекам.

В России работает 67 296 аптечных учреждений. Таковы данные аналитической компании RNC Pharma по состоянию на 1 января 2021 года. За год их количество уменьшилось в общей сложности на 1539 объектов.

Тенденция сокращения общего количества аптек появилась с апреля 2020 года, когда начались ограничения в связи с пандемией коронавируса. Позже ситуация стимулировалась общеэкономическими проблемами, в т.ч. падением доходов населения, а также потерей возможности использовать ЕНВД в отношении продажи маркированного товара.

В целом по стране аптечная инфраструктура развивалась в основном за счет сетевого сегмента. Общее количество аптек в составе сетей выросло за год на 2521 точку, всего на начало года сети объединяли 52 118 аптек. Неорганизованная розница за год потеряла 4060 объектов, сейчас в нашей стране представлено 15 178 независимых аптек.

Абсолютным лидером по количеству аптечных учреждений выступает Москва – 4657 точек. За минувший год здесь закрылось 185 объектов, это сама высокая цифра по России. Закрывались в основном несетевые аптеки, при этом количество точек, входящих в аптечные сети, за год даже выросло (на 31 точку). Аналитики отмечают, что сети тоже чувствовали себя по-разному, по меньшей мере 35 сетевых структур из 116, работающих в столице, по итогам 2020 года закрывали аптек больше, чем открывали. Наиболее серьезное падение продемонстрировали «Столичные аптеки» (-18 точек) и «Мелодия Здоровья» (-13 аптек).

Вторым регионом, потерявшим наибольшее количество аптек, стала Иркутская область, здесь за год закрылось 93 точки. Большая часть из них приходилась на несетевые структуры, сети за год прибавили 16 новых точек. Больше всех аптек в субъекте открыла «Имплозия» (+18 точек), а также муниципальная сеть «Иркутская аптека» (+11).

Второй по общей численности аптечных учреждений регион – Московская область, здесь работает 4383 точки. При этом регион один из лидеров с точки зрения развития аптечной инфраструктуры, за год здесь стало на 19 аптек больше. Развитие происходило опять же за счет сетевых структур, +222. Из аптечных сетей здесь отличились «Ригла» (+33 аптеки), «Планета Здоровья» (+23) и «Аптечная сеть 36,6» (+22 точки). Неорганизованная розница потеряла за год 203 объекта.

Абсолютным же лидером с точки зрения роста общего количества аптечных учреждений в 2020 году стала Ростовская область, здесь за год стало больше на 45 аптек. Лидерами стали сети «Имплозия» и «Апрель», обе приросли за год на 35 аптек каждая. «Магнит» за год открыл в регионе 18 новых точек, сейчас сеть объединяет 65 аптек.

pharmvestnik