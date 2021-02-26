Голикова поручила оценить возможность полного цикла производства лекарств против ВИЧ

Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу оценить перспективы и возможности организации полного цикла производства инновационных комбинированных антиретровирусных препаратов для больных ВИЧ. Минздрав должен проанализировать международный опыт использования таких препаратов и оценить возможности его применения в России.

Вице-премьер России Татьяна Голикова дала ряд поручений по итогам заседания Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, пишет ТАСС. Минздраву и Минпромторгу поручено оценить перспективы и возможности организации полного цикла производства инновационных комбинированных антиретровирусных препаратов для больных ВИЧ.

«В целях оценки перспектив и возможностей организации полного цикла производства инновационных комбинированных антиретровирусных препаратов и их пролонгированных форм Минпромторг совместно с Минздравом до 15 апреля должны оценить возможные перспективы полного цикла производства антиретровирусных препараторов в России», – говорится в поручении.

Минздраву также поручено с привлечением ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» проанализировать международный опыт использования антиретровирусных препаратов и представить до 15 апреля предложения о возможности применения такого опыта в России.

1 февраля на заседании Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, где обсуждались вопросы профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в России, Голикова сообщила, что по состоянию на конец 2020 года численность россиян, живущих с ВИЧ-инфекцией, составила 1,1 млн человек. По данным Роспотребнадзора, ВИЧ по-прежнему остается одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний. В 2020 году число новых случаев ВИЧ-инфекции в среднем по России составило 40,77 случаев на 100 тыс. человек (самый большой показатель в Кемеровской области – 128,92 новых случаев на 100 тыс. населения).

На этом заседании вице-премьер обратилась к Минпромторгу с просьбой проработать вопросы локализации производства в России новейших пролонгированных и комбинированных форм антиретровирусных лекарственных препаратов и учесть локализацию в плане мероприятий Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2030 года.

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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