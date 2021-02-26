«Платиновая унция» объявила номинантов в номинации «Рекламная/маркетинговая кампания года»

Претенденты на победу в XXI Всероссийском открытом Конкурсе профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» в номинации «Рекламная/маркетинговая кампания года» стали известны по итогам заседания Оргкомитета конкурса.

В шорт-лист вошли пять препаратов от пяти производителей: «Арбидол» («Отисифарм»), «Бронхо-Мунал» (Novartis), «Ингавирин» («Валента Фармацевтика»), «Мирамистин» («Инфамед»), «Терафлекс» (Bayer).

В прошлом году в этой номинации победила компания «Синтез» с препаратом «Ангиорус».

Номинация «Рекламная/маркетинговая кампания года» входит в категорию «Коммуникация года». Эта категория включает номинацию «Креатив года».

Номинации «Платиновой унции-2020» распределены по пяти категориям, в том, числе «Компания года», «Препарат года», «Коммуникация года», «Сделка года», «Вектор года».

Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, авторитетными изданиями рынка фармакологии, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат, или проект.

Проведение II этапа голосования Экспертного совета состоится с 22 февраля 2021 по 31 марта 2021 года.

3-е заседание Оргкомитета – 8 апреля 2021 года.

Аудит результатов конкурса – 31 марта 2021 – 8 апреля 2021 года.

Церемония награждения победителей конкурса – 22 апреля 2021 года.

Сергей Рякин

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