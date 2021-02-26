В порядок ввоза лекарств в Россию планируют внести изменения

В порядок ввоза лекарств в Россию планируется внести изменения, связанные с переходом федеральных органов к выдаче разрешений в электронном виде. Также будет скорректирован перечень документов, необходимых для получения разрешения на ввоз.

Минздрав России разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект постановления правительства «Об утверждении Порядка ввоза лекарственных средств для медицинского применения в Российскую Федерацию».

Документ разработан в связи с переходом федеральных органов исполнительной власти на исполнение функций по выдаче разрешений в электронном виде, а также для гармонизации правил ввоза с правом ЕАЭС. Проектом постановления также скорректирован перечень документов, необходимых для получения заключения.

В проекте постановления уточняется, какими документами и сведениями может быть обосновано количество ввозимых лекарств, исключается повторное представление заключений консилиумов врачей, если по ним выдано заключение ранее. Новый порядок не распространяется на ввоз наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Отказать в выдаче заключения могут из-за неполных или недостоверных сведений в документах, а также если лекарство запрещено к медицинскому применению на территории Евразийского экономического союза.

Елена Сидорова

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