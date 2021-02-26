Минздрав снизил стоимость вакцины «Спутник V» в два раза

Минздрав снизил предельную цену производителя на вакцину от COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак», разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Прежняя стоимость была 1942 руб. за дозу, теперь она составляет 866,81 руб. Цена снизилась в 2,2 раза.

Минздрав в 2,2 раза снизил предельную цену производителя на вакцину для профилактики COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Если раньше одна доза, состоящая из двух компонентов, стоила 1 942 руб. без НДС, то теперь она обойдется в 866,81 руб. Новая цена уже внесена в ГРЛС.

Согласно ГРЛС новая стоимость действует с 24 февраля 2021 года и срок ее не ограничен. Первая цена «Гам-КОВИД-Вак» зарегистрирована 5 декабря 2020 года, она действует до 5 марта 2021 года. С чем связан ограниченный срок стоимости, неизвестно. Решения ФАС о согласовании цен на «Гам-КОВИД-Вак» не опубликованы.

Новая цена зарегистрирована пока только для двух производителей готовой лекарственной формы – филиал «Медгамал» НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и «Р-Фарм». Для остальных – «Биннофарм», «Генериум», «Биокад», «Лекко», «Фармстандарт-Уфа-ВИТА» – до 5 марта 2021 года действуют прежние цены.

«Снижение цены стало возможным в результате отработки и оптимизации технологии промышленного производства вакцины, а также значительного роста объемов ее производства в целях массовой вакцинации населения России», – приводит слова Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова пресс-служба правительства. Как уточнил глава Минпромторга, цена является единой для всех производственных площадок.

В конце февраля 2021 года ФАС согласовала цену для вакцины научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» в размере 9 541,05 руб. за упаковку. Вакцину также вводят двукратно. Стоимость иммунопрофилактики одного человека определена в 1908,2 руб. Антимонопольный орган рекомендовал Минздраву ограничить действие цены до конца марта 2021 года.

Елена Калиновская

pharmvestnik