Количество вакансий в медицине и фармацевтике в январе выросло в 9 раз

Количество предложений о найме для медиков и фармацевтов за январь 2021 года выросло на 790% в сравнении с январем прошлого года. Показатель количества резюме на одну вакансию достиг рекордно низкого значения.

Динамика вакансий в медицине и фармацевтике* за первый месяц 2021 года показала значительный рост — 320% по отношению к декабрю прошлого года. А в сравнении с январем 2020 года рост предложений о найме составил 790%. Это существенно выше среднего показателя по всем профессиональным сферам (68%). Таковы результаты мониторинга рынка труда, который ежемесячно проводит рекрутинговый портал HeadHunter.

Рынок труда разогрелся

Медицина и фармацевтика сейчас одна из самых активных сфер в рекрутинге, комментирует партнер кадрового ресурса Pharma&Medical Recruitment Анастасия Малахова. «Мы наблюдаем рост спроса на кадры со стороны частных медицинских клиник. Увеличилась доля российских фармкомпаний, которые набирают персонал. Активно растет спрос на специалистов фармпроизводства», — рассказывает Малахова.

Большинство вакансий в фарме – это позиции в маркетинге и продажах. Растет количество предложений для медицинских представителей. Открыты вакансии региональных менеджеров, национальных менеджеров по продажам. Большой спрос на IT-специалистов.

Вакансий для специалистов по продажам и IT много не только в фармкомпаниях, но и в маркетинговых и диджитал агентствах, которые оказывают услуги в области фармпродвижения, уточняет Малахова.

Треть кандидата на место

На фоне роста числа объявлений о найме в медицине и фармацевтике обратную тенденцию показывает динамика резюме. Индекс HH (соотношение активных резюме к вакансии) с января 2020 по январь 2021 года заметно снизился — с 2,3 до 0,3 резюме на одну вакансию.

«Такие данные говорят о дефиците кадров в отрасли. Если индекс HH – до 4,5, это рынок кандидатов. Если от 11 и выше – рынок работодателей. Судя по показателю HH, рынок медицины и фармацевтики — это рынок кандидатов», — делает вывод Малахова.

На кадровый дефицит в фарме в определенной степени влияет снижение притока специалистов с высшим медицинским образованием. В 2000-х годах врачи активно переходили на работу в фармкомпании, в основном по материальным причинам. Сейчас ситуация с оплатой труда медиков изменилась к лучшему, и врачи предпочитают оставаться в основной профессии.

При этом наметилась обратная тенденция, когда сотрудники фармкомпаний с медицинским образованием возвращаются в медицину.

Приоритеты выбора

По данным январского опроса рекрутингового агентства Kelly Services, сфера медицины и фармацевтики вошла в TOP5 рейтинга наиболее желанных для работы отраслей среди россиян. Ситуация с пандемией, подчеркнувшая социальную значимость и перспективы рынка медицины и лекарств, повысила интерес к этой сфере. Потенциальных соискателей привлекают хорошие зарплаты и стабильная занятость, которые может дать работа в отрасли.

Уровень дохода и стабильность организации – это то, что в первую очередь влияет на решение россиян при принятии предложения о работе. Как показали результаты исследования Kelly Services, главный мотивационный фактор при выборе работодателя – зарплата и соцпакет: на это указали 60% опрошенных. В 2021 требования кандидатов к зарплате снизились в сравнении с показателем 2020 года (70%).

На второе место вышел фактор финансовой устойчивости, стабильности компании (47%). В 2021 году россияне стали уделять этому пункту больше внимания.

В тройке главных мотиваторов выбора места работы – официальное оформление и «белая» зарплата (33%). В условиях нестабильной экономики возможность работать в финансово устойчивой компании и получать «белую» зарплату стала особенно важной для россиян, подчеркивают авторы исследования.

* Речь идет о вакансиях для работников медицинских учреждений (медсестры, врачи, администраторы, управленцы) и работников фармотрасли.

Наталья Маскина

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