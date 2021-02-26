Правительство планирует внести изменения в порядок лекарственного обеспечения граждан

Правительство внесет изменения в законодательство, касающиеся совершенствования лекарственного обеспечения граждан. Это связано с перераспределением функций между Минздравом и недавно созданным Центром планирования и организации лекобеспечения.

Минздрав России подготовил и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект постановления правительства «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования лекарственного обеспечения граждан».

Необходимость в разработке такого документа возникла в связи с созданием федерального казенного учреждения «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан».

Центр займется закупками лекарств в рамках федеральных программ, в частности, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ, гепатитами и туберкулезом, а также вакцин, входящих в Национальный календарь прививок. Ранее этим занимался Минздрав России.

Также Федеральный центр будет вести мониторинг движения и учета лекарств в субъектах России и прогнозировать потребность в них.

В случае получения информации об отсутствии потребности в лекарствах либо о появлении дополнительной потребности в них в связи с изменением ‎численности больных Федеральный центр будет согласовывать перераспределение лекарств между регионами.

В проекте постановления расписан порядок рассмотрения заявок, утверждения объемов поставок и распределения лекарств между субъектами.

Елена Сидорова

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