Правительство планирует внести изменения в порядок лекарственного обеспечения граждан

Правительство внесет изменения в законодательство, касающиеся совершенствования лекарственного обеспечения граждан. Это связано с перераспределением функций между Минздравом и недавно созданным Центром планирования и организации лекобеспечения.
Минздрав России подготовил и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект постановления правительства «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования лекарственного обеспечения граждан».
Необходимость в разработке такого документа возникла в связи с созданием федерального казенного учреждения «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан».
Центр займется закупками лекарств в рамках федеральных программ, в частности, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ, гепатитами и туберкулезом, а также вакцин, входящих в Национальный календарь прививок. Ранее этим занимался Минздрав России.
Также Федеральный центр будет вести мониторинг движения и учета лекарств в субъектах России и прогнозировать потребность в них.
В случае получения информации об отсутствии потребности в лекарствах либо о появлении дополнительной потребности в них в связи с изменением численности больных Федеральный центр будет согласовывать перераспределение лекарств между регионами.
В проекте постановления расписан порядок рассмотрения заявок, утверждения объемов поставок и распределения лекарств между субъектами.
Елена Сидорова
pharmvestnik