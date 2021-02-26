Мосгорсуд оставил в силе решение о законности блокировки новости Vademecum

В пятницу, 26 февраля 2021 года, в апелляционном корпусе Московского городского суда прошло слушание по делу о блокировке новости Vademecum от 22 апреля 2020 года. Решение нижестоящей инстанции осталось в силе – в сентябре 2020 года Тверской районный суд Москвы не удовлетворил иск Vademecum к Генпрокуратуре РФ, в котором издание требовало признать незаконным решение о блокировке публикации, посвященной особенностям оплаты лечения острой пневмонии и новой коронавирусной инфекции в московских медучреждениях. В пятницу, 26 февраля 2021 года, в апелляционном корпусе Московского городского суда прошло слушание по делу о блокировке новости Vademecum от 22 апреля 2020 года. Решение нижестоящей инстанции осталось в силе – в сентябре 2020 года Тверской районный суд Москвы не удовлетворил иск Vademecum к Генпрокуратуре РФ, в котором издание требовало признать незаконным решение о блокировке публикации, посвященной особенностям оплаты лечения острой пневмонии и новой коронавирусной инфекции в московских медучреждениях.

В ходе заседания судья обратилась с вопросом к юристу Арине Фетисовой из юридической компании Lidings, представляющей интересы редакции Vademecum в суде. Судья попросила объяснить, зачем Vademecum опубликовал информацию, предназначенную узкому кругу лиц. «Какова была необходимость размещения данной статьи, учитывая, что письмо адресовано определенному кругу лиц? Для сведения любого читателя, посетителя сайта – зачем необходимо освещать?» – поинтересовалась она, на что адвокат ответила, что адресаты письма и есть тот круг лиц, которые посещают сайт.

Судья заявила, что «статья была воспроизведена в [других] СМИ таким образом, что граждане будут вынуждены лечиться от СOVID за плату, если они не госпитализированы по «скорой». Воспроизведено в «Коммерсанте», в РИА «Новости» со ссылкой на вас». «Дело в том, что мы не можем отвечать за то, как другие СМИ перепечатывают [материалы]», – ответила Фетисова.

Затем последовал вопрос о принадлежности Vademecum к СМИ. Услышав утвердительный ответ, судья сказала: «Замечательно, да. И вы говорите, что не можете отвечать за распространение воспроизведенной вами информации в других СМИ, [предназначенных] для более широкого круга читателей?» Адвокат напомнила, что в публикации Vademecum не было неверной информации и что издание не может «нести ответственность за то, что домыслили другие СМИ». После этих слов судьи удалились для принятия решения.

В итоге коллегия согласилась с решением Тверского районного суда и оставила его в силе, предупредив, что представители стороны защиты истца могут обратиться с жалобой во 2-й кассационный суд общей юрисдикции. Редакция Vademecum воспользуется этим правом.

«Спорная» новость была опубликована на сайте Vademecum 22 апреля 2020 года. В ней говорилось о том, что Московский городской фонд ОМС (МГФОМС) разослал медучреждениям и страховым компаниям письмо, в котором сообщал об оплате медуслуг с кодами «коронавирусная инфекция типа 2019-nCov», «острая очаговая пневмония неосложненная», «дыхательная недостаточность 1-2-й степени с тяжелым течением» только в случае, если пациента доставила бригада скорой и неотложной помощи. Подлинность письма Vademecum подтвердили в нескольких медорганизациях, факт его существования позже подтвердил и сам МГФОМС.

Однако 28 апреля Роскомнадзор (РКН) уведомил редакцию Vademecum о необходимости незамедлительно удалить новость с сайта. В ведомстве сослались на требование Генпрокуратуры № 27-31-2020/Ид4822-20 от 27 апреля 2020 года. В теле письма РКН «спорный» материал характеризовался как содержащий «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». Впоследствии в Генпрокуратуре признали, что новость не содержала подобных призывов.

В прилагавшемся к письму документе отмечалось, что новость «содержит недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».

Сайт Vademecum был разблокирован только после деактивации новости. В связи с тем, что редакция не сомневается в ее достоверности, Генпрокуратуре было предложено отозвать требование о блокировке, на что ведомство ответило отказом. После этого Vademecum подал иск, а 7 сентября 2020 года Тверской районный суд Москвы встал на сторону ответчика и не удовлетворил жалобу.

Фото: ria.ru

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