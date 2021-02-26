Кремль прокомментировал возможность введения паспортов вакцинации

Темпы вакцинации от коронавируса в России соответствуют текущему периоду и будут наращиваться, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Сейчас мы нигде не наблюдаем дефицита (вакцин), нет информации о том, что спрос на прививки превышает предложение», — сказал представитель главы государства.

Он отметил, что «со временем темпы вакцинации будут повышаться» и аналогично «будут увеличиваться производственные мощности» по выпуску препаратов от ковида.

Песков также подчеркнул, что на данный момент преждевременно говорить о необходимости введения единых паспортов вакцинации.

«Пока об этом говорить преждевременно, но, конечно, подобная договоренность и подобное общее понимание в Евросоюзе — это, конечно, очень важный аспект, который нам предстоит проанализировать», — сказал представитель Кремля, комментируя заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о намерении к лету создать в ЕС электронные сертификаты вакцинации.

По оценке Пескова, пока речь идет о «внутриеэсовских процессах».

25 февраля канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС заявила, что главы государств и правительств стран Евросоюза были едины во мнении о необходимости введения электронных сертификатов вакцинации, члены сообщества будут стремиться создать их к лету. По ее словам, начало работе над техническим решением этого вопроса уже положено.

gxpnews