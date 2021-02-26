«Московский эндокринный завод» закупил не зарегистрированный в РФ онкопрепарат прокабазин

«Московский эндокринный завод», подведомственный Минпромторгу России, осуществил закупку и ввоз не зарегистрированного в Российской Федерации лекарственного препарата с торговым названием «Натулан» (МНН прокарбазин), сообщила советник генерального директора предприятия Людмила Шершакова.

Закупка была осуществлена во исполнение распоряжения правительства России от 20 января 2021 года № 61-р для оказания экстренной медицинской помощи ограниченному контингенту пациентов с особо тяжелой патологией.

Лекарственный препарат прокарбазин относится к фармакотерапевтической группе противоопухолевых средств, алкилирующих соединений и применяется при лечении болезни Ходжкина (лимфогранулематоз), неходжкинских лимфом, ретикулосаркомы, хронического лимфолейкоза, болезни Брилла – Симмерса, опухолей головного мозга.

«Натулан» количестве 642 упаковок будет передан в медицинские организации 26 субъектов Российской Федерации, определенных Минздравом России: Вологодская область, Кемеровская область — Кузбасс, Кировская область, Ленинградская область, Москва, Нижегородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пермский край, Республики Башкортостан, Республика Ингушетия, Республика Карелия, Республика Северная Осетия — Алания, Ростовская область, Санкт-Петербург, Саратовская область, Свердловская область, Тверская область, Томская область, Ульяновская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область.

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