EMA оценило эффективность препарата от COVID-19 компании Regeneron

EMA изучило данные о препарате на основе моноклональных антител, разработанном компанией Regeneron. Регулирующий орган заявил об эффективности лекарственного средства для лечения пациентов с COVID-19, не нуждающихся в кислородной терапии и имеющих риск прогрессирования заболевания до тяжелой формы.

Комитет по лекарственным препаратам для человека (CHMP) при Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) завершил обзор по применению моноклональных антител casirivimab и imdevimab производства американской биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals для лечения пациентов с COVID-19. Целью обзора было получение научного заключения касательно антител для дальнейшей выдачи регистрационного удостоверения для лекарственного средства. Об этом сообщается на официальном сайте EMA.

Регулятор пришел к выводу, что комбинация указанных моноклональных антител, также известная как REGN-COV2, может быть использована для лечения пациентов с COVID-19, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и имеют высокий риск прогрессирования COVID-19 до тяжелой формы.

Предварительные результаты исследования комбинации антител, опубликованные в The New England Journal of Medicine, и изучения данных о ее качестве показали, что REGN-COV2 способствовал снижению вирусной нагрузки (количество вируса в крови) в организме и уменьшению количества визитов к врачам в связи с заражением коронавирусом.

Препарат вводится путем внутривенного вливания. Большинство побочных эффектов препарата были легкими и умеренными. В некоторых случаях инфузия в вену вызывала аллергические реакции.

Моноклональные антитела casirivimab и imdevimab созданы для распознавания и присоединения к спайковому белку SARS-CoV-2 в двух местах. Активные вещества, присоединенные к спайковому белку, препятствуют проникновению вируса в клетки организма.

Месяц назад было опубликовано исследование, в котором препарат на основе моноклональных антител компании Regeneron тестировался на способность противостоять новым штаммам коронавируса. Как было выяснено, эффективность лекарственного средства была значительно снижена.

Фото: regeneron.com

Владимир Заболотских

pharmvestnik