Медицинский директор Moderna покидает компанию

Медицинский директор Moderna Тал Закс покинет компанию в сентябре этого года. В прошлом году он стал известен из-за того, что продавал акции компании, растущие на фоне новостей об успехах вакцины от Moderna. Сообщалось, что таким образом он мог заработать миллионы долларов.

Медицинский директор Moderna Тал Закс покинет компанию в сентябре 2021 года. По информации FierceBiotech, компания сообщила об этом вместе с публикацией отчета за IV квартал. Закс работает в компании с 2015 года, ранее он пять лет проработал в Sanofi, где возглавлял отдел разработки онкологических лекарств. Moderna заявила, что привлекла компанию Russell Reynolds для «поиска нового директора по маркетингу с глобальным и коммерческим опытом».

«Я хотел бы поблагодарить Тала за его огромный вклад в успех Moderna за последние шесть лет. Тал присоединился к нам, когда мы были компанией, проводящей только доклинические исследования. Его руководство и усилия были важны, чтобы помочь Moderna добиться того, чем мы являемся сегодня», — заявил генеральный директор компании Стефан Бансель.

Когда Закс присоединился к Moderna, компании оставался почти год до начала первого клинического испытания одного из своих лекарственных средств, пишет BioPharmaDive. Теперь же у Moderna есть более десятка препаратов и вакцин на основе технологии мРНК, которые тестируются на людях, и первый коммерческий продукт, одобренный в декабре прошлого года.

Тал Закс стал широко известен в прошлом году. Ряд СМИ сообщили, что он продавал акции компании после того, как они росли на фоне новостей об успехах вакцины Moderna. В мае CNN Business сообщал, что он вместе с финансовым директором компании Лоренсом Кимом заработал на этом 25 млн долл., в ноябре он продал акции компании на сумму 9,77 млн долл. Однако так действовал не только он, но и многие другие высшие руководители Moderna, включая генерального директора Стефана Банселя.

На этой неделе стало известно, что выручка Moderna выросла в 13 раз за прошлый год, с 60 млн до 803 млн долл. Такой резкий рост доходов объясняется началом коммерческой реализации вакцины от COVID-19, разработанной компанией.

Николай Соколов

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