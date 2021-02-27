Takeda продала четыре препарата для лечения диабета за 1,25 млрд долларов

Takeda сообщила о том, что продала четыре препарата для лечения диабета компании Teijin Pharma. Сумма сделки составила 1,25 млрд долл., продажи этих лекарственных средств принесли компании около 290 млрд долл. в 2019 году.

Компания Takeda заявила о том, что продала компании Teijin Pharma четыре препарата для лечения диабета за 1,25 млрд долл., сообщает Reuters. Речь идет о маркетинговых правах на препараты Nesina, Liovel, Inisync и Zafatek при условии одобрения регулирующих органов.

По данным Takeda, продажи этих препаратов в 2019 финансовом году составили около 290 млрд долл. Reuters пишет, что это соглашение стало последним в серии сделок Takeda, которые компания заключает для сокращения долга после покупки компании Shire в январе 2019 года.

В феврале «ФВ» сообщал, что Takeda завершила продажу своих непрофильных активов в Латинской Америке компании Hypera Pharma за 825 млн долл. В рамках этой сделки Takeda передала Hypera права и свою долю в портфеле, который включает 18 безрецептурных и фармацевтических продуктов. При этом 300 сотрудников Takeda перейдут в Hypera. По условиям соглашения Takeda будет производить продукты и поставлять их Hypera.

В декабре 2020 года «ФВ» также сообщал, что Takeda продаст некоторые свои метаболические препараты и препараты от сердечных заболеваний китайской компании Hasten Biopharmaceutic. Сумма сделки составит 322 млн долл., она будет также нацелена на покрытие долговых обязательств.

Кроме того, в 2020 году Takeda заключила соглашение по продаже портфеля рецептурных препаратов немецкой Cheplapharm за 562 млн долл. В него входят средства для лечения сердечно-сосудистых, метаболических и воспалительных заболеваний, которые продаются в Европе и Канаде. Их общий объем продаж в 2019 финансовом году составил 260 млн долл.

Также в прошлом году компания продала две производственные площадки датской компании Orifarm в рамках сделки на сумму в 670 млн долл. и объявила о соглашении с Corza Health о продаже подразделения по производству пластырей TachoSil за 415 млн долл.

В августе 2020 года компания заключила самую крупную сделку. Takeda договорилась о продаже своего безрецептурного бизнеса в Японии американскому инвестфонду Blackstone за 2,85 млрд долл.

Николай Соколов

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