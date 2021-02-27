Производитель связал двойной рост продаж препарата с внедрением маркировки

Возможность защитить препараты от подделок при помощи системы цифровой прослеживаемости может стать одним из факторов значительного роста продаж для фармпроизводителей. Это следует из сообщения «ТрекМарк».

В качестве примера приводится российское научно-производственное предприятие «Бионокс», которое по итогам 2020 года зафиксировало двойной рост продаж одного из своих препаратов.

«Проблема фальсификата стояла достаточно остро», — подтвердил заместитель генерального директора НПП «Бионокс» Олег Степанов. По его словам, до внедрения проекта по маркировке в обороте находились около восьми видов подделок одного из препаратов производителя.

«Мы смогли справиться с проблемой, но полностью исключить фальсификат и контрафакт помогла система цифровой прослеживаемости лекарств», — подчеркнул он.

Компания одной из первых начала подготовку к работе с системой «Честный ЗНАК» еще до того, как маркировка стала обязательной. Оборудование «ТрекМарк» и ПО было установлено в начале 2020 года.

Материал партнера: ЦРПТ

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