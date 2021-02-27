Яровая предложила разрешить применение препаратов офф-лейбл для лечения онкобольных детей

По словам вице-спикера Госдумы, проблема препаратов офф-лейбл долгое время не решается и создает сложности в лечении онкобольных детей. Для решения этого вопроса Яровая предлагает внести изменения в закон об охране здоровья россиян.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила внести изменения в закон об охране здоровья граждан, чтобы для лечения онкобольных детей можно было использовать офф-лейбл препараты, которые применяются по показаниям, не упомянутым в инструкции. Об этом она заявила на заседании экспертного совета по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения безопасности детей, сообщается на сайте Госдумы.

«Проблема препаратов офф-лейбл не решается на протяжении длительного времени, создавая сложности в лечении. Наша задача – не просто услышать врачей, а прийти к конкретному решению и внести изменения в законодательство», — сказала Яровая.

По ее словам, у детских онкологов вызывает вопросы процесс регистрации лекарств российскими производителями. Сейчас эта процедура непрозрачна, не может быть коллегиально пересмотрена, также отсутствует регламент ответственности за нарушение сроков регистрации и необоснованные отказы.

Яровая предложила изменить процедуру регистрации и привлечь к ней научное сообщество. По мнению вице-спикера, экспертную оценку должны проводить сотрудники РАН и федеральных медцентров.

Кроме того, детские онкологи просят предоставить им препарат «Аспарагиназа», созданный «на основе российской субстанции», который не получил регистрационного продления, сказала Яровая.

Она привела данные Центра имени Дмитрия Рогачева, согласно которым доступный сейчас препарат содержит «одну из иностранных субстанций и значительно уступает в эффективности лечения детей, страдающих острой лимфобластной лейкемией вследствие ее низкой активности и крайней нестабильности». Яровая предложила привлечь к решению вопроса с «Аспарагиназой» Минздрав России и Минпромторг, а также детских онкологов.

На прошлой неделе Яровая направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложения по совершенствованию системы оказания медпомощи для онкобольных детей. Среди них – включение раздела детской онкологии в нацпроект по здравоохранению, создание десяти опорных межрегиональных референс-центров для быстрой помощи детям и единого федерального регистра детской онкологии.

Фото: http://duma.gov.ru/

Григорий Дубов

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