«Платиновая унция» объявила претендентов на победу в конкурсе в номинации «Сделка года»

Шесть сделок на фармацевтическом рынке в 2020 году претендуют на победу во XXI Всероссийском открытом Конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» в номинации «Сделка года». Об этом стало известно по итогам заседания Оргкомитета конкурса.

Оргкомитет включил в шорт-лист следующие сделки:

— Сбербанк и ГК «Р-Фарм» приобрели пакет акций (90%) компании «Еаптека»

— Заключение сделки о приобретении «Квадрат-С» активов «Новосибхимфарм»

— Топ-менеджеры АО «Татхимфармпрепараты» выкупили 100% акций предприятия

— Газпромбанк приобретает долю в капитале АСНА

— «Р-Фарм» приобрел фармацевтический завод Teva

— Dr. Reddys приобрел бренды (Момат Рино и Момат Рино Адванс) Glenmark

В прошлом году в этой номинации победила сделка по приобретению компанией Stada портфеля брендовых продуктов у Takeda в России и СНГ.

«Сделка года» — единственная номинация в одноименной категории. Номинации «Платиновой унции-2020» распределены по пяти категориям, в том, числе «Компания года», «Препарат года», «Коммуникация года», «Сделка года», «Вектор года».

Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, авторитетными изданиями рынка фармакологии, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат, или проект.

Проведение II этапа голосования Экспертного совета состоится с 22 февраля 2021 по 31 марта 2021 года.

3-е заседание Оргкомитета – 8 апреля 2021 года.

Аудит результатов конкурса – 31 марта 2021 – 8 апреля 2021 года.

Церемония награждения победителей конкурса – 22 апреля 2021 года.

Сергей Рякин

pharmvestnik