Словакия второй в ЕС одобрила использование вакцины «Спутник V»

Словакия стала второй страной Евросоюза, которая разрешила прививать граждан «Спутником V». Власти страны получили первые дозы российской вакцины.

Словакия одобрила использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). В фонде указали, что Словакия стала второй страной в ЕС и 39-й в мире, разрешившей применение «Спутника V». Республика получила первые дозы вакцины 1 марта, препарат зарегистрировали по ускоренной процедуре, отметили в РФПИ.

Первой российскую вакцину среди стран Евросоюза одобрила Венгрия в конце января. Власти выдали ускоренное разрешение на использование вакцины в течение полугода. Сообщалось, что за три месяца страна получит 2 млн доз «Спутника V» для вакцинации 1 млн граждан страны.

Фото: mos.ru

Григорий Дубов

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