Институт ФМБА требует 1,5 млрд рублей от компаний ГК «Протек» за нарушение прав на изобретение

Научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов в Санкт-Петербурге намерен взыскать 1,5 млрд руб. с входящих в группу «Протек» компаний «Протеиновый контур» и «Сотекс». Их обвиняют в неправомерном использовании разработки НИИ – способа получения одного из гормонов почек человека из яичника хомяка.

Петербургский арбитраж принял иск «Государственного НИИ особо чистых биопрепаратов» ФМБА к компаниям «Протеиновый контур» и «Фармфирма «Сотекс» о взыскании 1,5 млрд руб. за нарушение прав на изобретение института, следует из решения в картотеке арбитражных дел от 26 февраля 2021 года.

В феврале 2021 года НИИ пытался через суд принять обеспечительные меры на имущество и сделки фармацевтических компаний из-за использования ими препарата «Эральфон». Это рекомбинантный эритропоэтин человека, который применяется в том числе и при лечении анемии, связанной с хронической почечной недостаточностью. По мнению истца, компании использовали при создании лекарства запатентованный НИИ способ получения этого гормона из клеток яичника китайского хомяка.

Арбитражный суд отказал институту в обеспечительных мерах, однако принял иск о взыскании 1,5 млрд руб. в качестве ущерба за несанкционированное применение патента петербургских ученых. Заседание по делу назначено на 1 июня 2021 года.

Подмосковная «Фармфирма «Сотекс» и петербургская компания «Протеиновый контур» входят в фармацевтическую группу «Протек». Согласно СПАРК, чистая прибыль «Сотекса» в 2019 году составила 1,8 млрд руб., «Протеинового контура» – 37 млн руб.

«ФВ» направил запросы в НИИ ОЧБ и группу «Протек».

Юлия Куликова

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