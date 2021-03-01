Катерина Погодина стала сопредседателем ассоциации «ИнФарма»

Катерина Погодина избрана сопредседателем Ассоциации фармацевтических компаний «Фармацевтические инновации» («ИнФарма») на период с 2021 по 2023 год.

Управляющий директор компании Johnson&Johnson в России и СНГ, генеральный директор ООО «Джонсон & Джонсон» Катерина Погодина избрана сопредседателем Ассоциации фармацевтических компаний «Фармацевтические инновации» («ИнФарма») на период с 2021 по 2023 год. Об этом говорится в сообщении компании.

С 2017 года Погодина является управляющим директором Janssen Россия и СНГ, а в 2019 году она была назначена на должность генерального директора ООО «Джонсон & Джонсон».

«Я верю, что благодаря накопленному опыту и экспертизе смогу внести значительный вклад в достижение целей «ИнФарма» и в решение первостепенных задач, непосредственно влияющих на развитие инновационной фармацевтической промышленности, включая вопросы защиты прав интеллектуальной собственности, трансфер технологий, обмен опытом между международными и локальными производителями, а также доступ к инновационной терапии для пациентов в России», – прокомментировала Погодина свое избрание.

Ассоциация фармацевтических компаний «Фармацевтические инновации» («ИнФарма») объединяет крупнейших производителей лекарственных препаратов, входящих в TOP20 мировых фармацевтических компаний, которые активно инвестируют в научные исследования и разработку.

Фото: janssen.com

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