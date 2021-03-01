Вторая компания продала свою долю в Moderna

AstraZeneca вышла из капитала Moderna, продав 7,7% ее акций, сообщает Reuters. Сумма сделки составила 1,38 млрд долл. Компания приняла такое решение после роста акций Moderna.

AstraZeneca была вторым по величине акционером Moderna. Денежные средства, вырученные от продажи акций, будут направлены на поддержку собственной линейки препаратов и покупку компании Alexion, которая занимается редкими заболеваниями, пишет The Times.

AstraZeneca сохранит партнерские отношения с Moderna в области лечения других заболеваний. Reuters добавляет, что AstraZeneca в будущем cможет продавать свою вакцину от COVID-19, разработанную вместе с Оксфордским университетом, сейчас она распространяется на некоммерческой основе.

Первый раз AstraZeneca инвестировала в Moderna в 2013 году, тогда она заплатила 240 млн долл. Затем британская компания увеличила свою долю, сделав ставку на новые технологии, чтобы компенсировать убытки от истечения срока действия своих патентов.

В конце декабря прошлого года «ФВ» сообщал, что из капитала Moderna вышла американская MSD (в США и Канаде – Merck & Co). Сделка была совершена в первой половине четвертого квартала. Общий размер суммы, заработанной MSD на акциях Moderna, не раскрывается, однако он может быть весьма значительным, поскольку ценные бумаги компании выросли с 23 долл. за одну штуку в декабре 2018 года до 142 долл. на момент совершения сделки.

Тогда в MSD сообщали, что компания будет продолжать оказывать косвенное влияние на Moderna через свои инвестиции в венчурные фонды. Также производители лекарственных средств продолжат вместе работать над разработкой новых методов лечения рака.

На прошлой неделе также сообщалось, что медицинский директор Moderna Тал Закс покинет компанию в сентябре этого года. В прошлом году он стал известен из-за того, что продавал акции компании, растущие на фоне новостей об успехах вакцины от Moderna. Сообщалось, что таким образом он мог заработать миллионы долларов.

pharmvestnik