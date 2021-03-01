Избыточный вес и ожирение могут ухудшить иммунную реакцию на вакцины от COVID-19

Итальянские ученые провели исследование, в котором приняли участие 248 человек. Согласно полученным результатам, у пациентов с повышенным индексом массы тела иммунная реакция в ответ на вакцину от COVID-19 оказалась слабее, чем у людей без лишнего веса.

Итальянские исследователи обнаружили, что у медицинских работников, чей индекс массы тела (ИМТ) выходит за рамки нормы, вырабатывается в два раза меньше антител после получения второй дозы вакцины от COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, чем у людей с нормальным весом. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на материалы портала medRxiv.

Глава группы исследователей Альдо Венути из Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) и его коллеги оценили количество антител у 248 медицинских работников после получения ими двух доз вакцины Pfizer/BioNTech против коронавируса. Через семь дней после инъекции у 99,5% участников выработалась гуморальная иммунная реакция, которая была сильнее, чем у людей, переболевших COVID-19. Однако иммунитет к коронавирусу был снижен среди лиц, имеющих избыточный вес или страдающих от ожирения. Отмечается, что полученные результаты еще не были подвергнуты экспертной оценке.

Исследователи заявили, что, несмотря на необходимость проведения дальнейших исследований, полученные данные могут быть использованы для внесения изменений в стратегии по вакцинации от COVID-19 людей с ожирением. По их словам, если бы на эту тему были проведены более крупные исследования с большей выборкой, то в качестве варианта иммунизации части населения, страдающей от лишнего веса, можно было рассмотреть возможность увеличения для них дозировки либо предоставления им дополнительной дозы вакцины.

Как подчеркнул профессор иммунологии в Имперском колледже Лондона Дэнни Альтманн, уже давно известно, что повышенный ИМТ приводит к ухудшению выработки иммунного ответа на вакцины, поэтому «эта статья определенно интересна, хотя и основана на довольно небольшом предварительном наборе данных».

Альтманн с группой ученых также проводил отдельное исследование на примере бразильских медицинских работников. В ходе него было выяснено, что люди с высоким ИМТ чаще сталкиваются с повторным заражением SARS-CoV-2. Кроме того, у них, как правило, наблюдался более низкий гуморальный ответ на первоначальное заражение коронавирусом.

Владимир Заболотских

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