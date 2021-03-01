Скворцова рассказала Путину об уникальном препарате против COVID-19 с длительным иммунитетом

ФМБА планирует в ближайшее время завершить первую фазу клинических исследований препарата «Мир-19», который предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции. Также к середине июля ведомство планирует начать клинические исследования вакцины нового поколения, которая сможет обеспечить очень длительный иммунитет.

ФМБА планирует к середине марта завершить первую фазу клинических исследований препарата «Мир-19», основанного на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса. Исследования показали, что он предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает портал kremlin.ru

По словам Скворцовой, разрешение на клинические исследования препарата, не имеющего аналогов, ведомство получило 30 декабря. Она уточнила, что препарат безопасный для человека, он не влияет на геном человека и на его иммунитет, «но при этом высокоэффективно поражает вирус (в экспериментах на животных в 10 тысяч раз снижается вирусоносительство)».

«С учетом того, что это новая молекула – она новая и запатентованная, аналогов не имеет, мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей. Мы закончим к середине марта первую фазу и переходим уже к работе с пациентами, переходим ко второй фазе», – сказала Скворцова.

Глава ФМБА также рассказала Путину, что ведомство разрабатывает вакцину следующего поколения, которая отличается тем, что воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и «прежде всего вызывает развитие не гуморального иммунитета, то есть через активацию антител, а развитие клеточного иммунитета, цитотоксического иммунитета, преимуществом которого является длительность».

«Если антительный иммунитет, как правило, держится месяцами, то клеточный иммунитет – годами, а в экспериментальных определенных работах доказано сохранение этого иммунитета до 13–17 лет», – подчеркнула Скворцова.

По ее словам, сейчас получена первая рецептура этого препарата, кандидатный препарат.

«Мы в настоящее время готовимся к клиническим исследованиям. Очень надеемся, что ко второй половине этого года выйдем на клинические исследования», – сказала Скворцова.

В конце декабря 2020 года Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщала, что агентство в 2021 году представит рекомбинантную вакцину и два «не имеющих аналогов в мире» лекарства против коронавируса. «Второй препарат – это препарат, профилактирующий или угнетающий цитокиновую реакцию при самых сложных формах коронавирусной инфекции. Этот препарат уже прошел клинические исследования. В настоящее время – последняя стадия его регистрации», – пояснила тогда Скворцова.

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

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