Вакцина J&J от COVID-19 одобрена в США для экстренного использования

FDA одобрило вакцину J&J для экстренного использования в США. Несмотря на относительно невысокую, в сравнении с конкурентами, эффективность, власти Соединенных Штатов надеются закрыть все потребности населения в вакцинах с помощью этого препарата.

FDA одобрило применение вакцины Johnson & Johnson от COVID-19 для экстренного использования. Компания готова поставить США 100 млн доз своей однокомпонентной вакцины к концу июня этого года, пишет The New York Times. Вместе с 600 млн доз вакцин Moderna и Pfizer, которые также будут доступны к концу июня, США полностью покроет свои потребности в вакцинах.

Тем не менее издание отмечает, что эффективность вакцины J&J в американских испытаниях составила всего 72%, у препаратов Pfizer и Moderna этот показатель находится на уровне 95%. При этом в других странах вакцина Johnson & Johnson показала еще более низкие результаты, 57% в Южной Африке и 66% в Латинской Америке. Предотвращать тяжелые случаи COVID-19 препарат оказался способен в 85% случаев, а потенциально смертельные случаи, требующие госпитализации – в 100%.

«Не нужно зацикливаться на играх с числами, потому что это действительно хорошая вакцина, а нам нужно как можно больше хороших вакцин», — заявил главный правительственный эксперт по инфекционным заболеваниям США доктор Энтони Фаучи. «Вместо того, чтобы анализировать разницу между 94% и 72%, примите тот факт, что теперь у вас есть три высокоэффективные вакцины. Точка», — добавил он.

Johnson & Johnson ранее заявляла, что поставит США почти четыре млн доз, как только FDA санкционирует распространение вакцины и еще около 16 млн доз к концу марта. Это намного меньше, чем 37 млн доз, предусмотренных федеральным контрактом на 1 млрд долл., но в нем также указано, что поставки с 30-дневным опозданием все равно будут считаться выполненными в срок. Федеральное правительство заплатит J&J 10 долл. за дозу с расчетом на то, чтобы к концу июня получить 100 млн доз. Цена за дозу будет значительно меньше, чем по контрактам с Moderna и Pfizer, отмечает NYT.

На прошлой неделе Бахрейн первым в мире зарегистрировал вакцину Johnson & Johnson. Национальный регуляторный орган в области здравоохранения Бахрейна (NHRA) заявил, что вакцина будет доступна для наиболее уязвимых категорий населения, в том числе пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями. При этом дата начала вакцинации новым препаратом пока не уточняется.

Николай Соколов

pharmvestnik