«Платиновая унция» объявила претендентов на победу в конкурсе в номинации «Социальный проект»

Десять социальных проектов от семи фармкомпаний претендуют на победу во XXI Всероссийском открытом Конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». Претенденты в номинации «Социальный проект» были объявлены по итогам заседания Оргкомитета конкурса.

Оргкомитет включил в шорт-лист следующие социальные проекты:

№ Название проекта Компания 1 «Пульс Жизни». АО «Байер» 2 BETALIFE ЗАО «Биокад» 3 Psoriaz.life ЗАО «Биокад» 4 Нейроанатомия ООО «Гротекс» 5 Комплексная программа поддержки компанией Pfizer российской системы здравоохранения в борьбе с COVID-19. ООО «Пфайзер Инновации» 6 Привито! ООО «Пфайзер Инновации» 7 «Спортивное лето «Синтез» ООО «Биннофарм Групп» 8 «Эстафета добрых дел» ООО «АстраЗенекаФармасьютикалз» 9 Информационная кампания в интернете «ХСН: Выход из тени» ООО «АстраЗенекаФармасьютикалз» 10 Социально-благотворительный проект по расширению регистра доноров костного мозга. ООО «ТакедаФармасьютикалс»

В прошлом году в этой номинации победили AstraZeneca и Фонд «Сколково» с проектом «Акселератор Startup Chellenge 2020».

Номинация «Социальный проект» входит в категорию «Вектор года» (подкатегория «Проект года»). Подкатегория включает также номинации «Бизнес-проект» и «Digital-проект».

Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, авторитетными изданиями рынка фармакологии, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат, или проект.

Проведение II этапа голосования Экспертного совета состоится с 22 февраля 2021 по 31 марта 2021 года.

3-е заседание Оргкомитета – 8 апреля 2021 года.

Аудит результатов конкурса – 31 марта 2021 – 8 апреля 2021 года.

Церемония награждения победителей конкурса – 22 апреля 2021 года.

Сергей Рякин

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