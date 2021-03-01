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«Платиновая унция» объявила претендентов на победу в конкурсе в номинации «Социальный проект»

Десять социальных проектов от семи фармкомпаний претендуют на победу во XXI Всероссийском открытом Конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». Претенденты в номинации «Социальный проект» были объявлены по итогам заседания Оргкомитета конкурса.

Оргкомитет включил в шорт-лист следующие социальные проекты:

Название проекта Компания
1 «Пульс Жизни».  АО «Байер»
2 BETALIFE ЗАО «Биокад»
3 Psoriaz.life  ЗАО «Биокад»
4 Нейроанатомия  ООО «Гротекс»
5 Комплексная программа поддержки компанией Pfizer российской системы здравоохранения в борьбе с COVID-19. ООО «Пфайзер Инновации»
6 Привито!  ООО «Пфайзер Инновации»
7 «Спортивное лето «Синтез»  ООО «Биннофарм Групп»
8 «Эстафета добрых дел»  ООО «АстраЗенекаФармасьютикалз»
9 Информационная кампания в интернете «ХСН: Выход из тени» ООО «АстраЗенекаФармасьютикалз»
10 Социально-благотворительный проект по расширению регистра доноров костного мозга. ООО «ТакедаФармасьютикалс»

В прошлом году в этой номинации победили AstraZeneca и Фонд «Сколково» с проектом «Акселератор Startup Chellenge 2020».

Номинация «Социальный проект» входит в категорию «Вектор года» (подкатегория «Проект года»). Подкатегория включает также номинации «Бизнес-проект» и «Digital-проект».

Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, авторитетными изданиями рынка фармакологии, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат, или проект.

Проведение II этапа голосования Экспертного совета состоится с 22 февраля 2021 по 31 марта 2021 года.

3-е заседание Оргкомитета – 8 апреля 2021 года.

Аудит результатов конкурса – 31 марта 2021 – 8 апреля 2021 года.

Церемония награждения победителей конкурса – 22 апреля 2021 года.

Сергей Рякин
pharmvestnik

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1 марта, 2021 | Просмотров: 57