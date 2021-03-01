«Платиновая унция» объявила претендентов на победу в конкурсе в номинации «Социальный проект»

Десять социальных проектов от семи фармкомпаний претендуют на победу во XXI Всероссийском открытом Конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». Претенденты в номинации «Социальный проект» были объявлены по итогам заседания Оргкомитета конкурса.
Оргкомитет включил в шорт-лист следующие социальные проекты:
|№
|Название проекта
|Компания
|1
|«Пульс Жизни».
|АО «Байер»
|2
|BETALIFE
|ЗАО «Биокад»
|3
|Psoriaz.life
|ЗАО «Биокад»
|4
|Нейроанатомия
|ООО «Гротекс»
|5
|Комплексная программа поддержки компанией Pfizer российской системы здравоохранения в борьбе с COVID-19.
|ООО «Пфайзер Инновации»
|6
|Привито!
|ООО «Пфайзер Инновации»
|7
|«Спортивное лето «Синтез»
|ООО «Биннофарм Групп»
|8
|«Эстафета добрых дел»
|ООО «АстраЗенекаФармасьютикалз»
|9
|Информационная кампания в интернете «ХСН: Выход из тени»
|ООО «АстраЗенекаФармасьютикалз»
|10
|Социально-благотворительный проект по расширению регистра доноров костного мозга.
|ООО «ТакедаФармасьютикалс»
В прошлом году в этой номинации победили AstraZeneca и Фонд «Сколково» с проектом «Акселератор Startup Chellenge 2020».
Номинация «Социальный проект» входит в категорию «Вектор года» (подкатегория «Проект года»). Подкатегория включает также номинации «Бизнес-проект» и «Digital-проект».
Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, авторитетными изданиями рынка фармакологии, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат, или проект.
Проведение II этапа голосования Экспертного совета состоится с 22 февраля 2021 по 31 марта 2021 года.
3-е заседание Оргкомитета – 8 апреля 2021 года.
Аудит результатов конкурса – 31 марта 2021 – 8 апреля 2021 года.
Церемония награждения победителей конкурса – 22 апреля 2021 года.
Сергей Рякин
pharmvestnik