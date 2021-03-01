NC Logistic и Faberlic заключили договор на логистическое обслуживание

Логистический оператор «NC Logistic» и парфюмерно-косметическая компания Faberlic заключили соглашение на оказание комплексного логистического обслуживания. Договор предусматривает оказание услуг по хранению и обработке продукции компании на складе 3PL-оператора.

Как рассказали в NC Logistic, компании сотрудничали и ранее, но в меньших объемах. Основываясь на положительном опыте взаимодействия, было принято решение расширить комплекс оказываемых услуг и укрепить отношения долгосрочным договором.

«NC Logistic динамично-развивающаяся компания, которая зарекомендовала себя как надежный партнер с высоким уровнем операционных возможностей и сервисных компетенций, — отметил директор по логистике Faberlic Андрей Косов. — Мы уверены, что консолидация логистических потоков на складском комплексе 3PL-оператора в Домодедово оптимизирует бизнес процессы и расходы нашей компании».

NC Logistic — крупный специализированный фармацевтический 3PL-оператор, компания оперирует более 50 000 кв. м складских площадей класса «А». Логистический оператор осуществляет фармацевтическую деятельность, основываясь на соблюдении принципов GDP и требований GMP. Все объекты 3PL-оператора отнесены Росздравнадзором к низкой категории риска, подчеркивают в компании.

«Заключение партнерского соглашения с Faberlic — это принципиально важный этап развития для NC Logistic, который открывает для нас рынок логистических услуг косметической продукции», — заявил управляющий директор NC Logistic Гарольд Власов.

3PL-оператор с развитой инфраструктурой складских терминалов успешно сотрудничает с ведущими отечественными и западными фармацевтическими компаниями. В «копилке» NC Logistic более 50 крупнейших представителей российских и иностранных фармпроизводителей.

Faberlic — российская компания прямых продаж, производитель косметики, одежды, аксессуаров и обуви. Была учреждена в 1997 году, под своим современным названием работает с 2001 года. Faberlic — единственная российская компания, которая уже 14 лет входит в ТОП-100 крупнейших парфюмерно-косметических компаний мира.

Материал партнера: NC Logistic

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