Препарат против астмы от AstraZeneca и Amgen снижает частоту обострений на 56%

AstraZeneca и Amgen представили результаты III фазы исследований препарата tezepelumab, который оказался способен снизить среднегодовые показатели обострений астмы на 56%. Исследователи отмечают, что это первый биопрепарат, который показывает такую эффективность при лечении заболевания.

AstraZeneca и Amgen представили результаты III фазы испытаний препарата tezepelumab в комбинации со стандартным лечением, сообщает FirstWordPharma. Препарат снизил среднегодовые показатели обострений астмы (AAER) на 56% у пациентов с тяжелой неконтролируемой астмой в сравнении плацебо. Улучшения наблюдались у пациентов независимо от исходного количества эозинофилов.

Tezepelumab является первым биологическим препаратом для лечения астмы, который продемонстрировал «клинически значимое уменьшение обострений, независимо от количества эозинофилов в крови, аллергенного статуса и фракций оксида азота в выдыхаемом воздухе»,– заявила ведущий исследователь AstraZeneca Мене Пангалос.

В рандомизированном исследовании приняли участие 1059 взрослых и подростков в возрасте от 12 до 80 лет с тяжелой неконтролируемой астмой. Им вводились подкожные инъекции tezepelumab вместе с плацебо в течение 52 недель. Также пациентам оказывалось стандартное лечению ингаляционными кортикостероидами в средних или высоких дозах и по крайней мере одно дополнительное контрольное лекарство, вместе или без пероральных кортикостероидов (OCS). В исследование было включено примерно равное количество пациентов с высоким и низким уровнем эозинофилов в крови.

Результаты исследования также показывают, что tezepelumab снижал AAER на 70% у пациентов, у которых исходное количество эозинофилов в крови составляло ≥300 клеток на мкл. У пациентов с количеством эозинофилов в крови <300 клеток на мкл и <150 клеток на мкл AAER снизился на 41% и 39% соответственно. Британский исследователь Эндрю Мензис-Гоу отметил, что tezepelumab потенциально может «изменить лечение широких популяций пациентов с тяжелой астмой, независимо от типа воспаления».

Ранее «ФВ» сообщал, что компания Amgen приняла решение сократить несколько сотен своих сотрудников в ходе реорганизации, которая подразумевает более активный переход к цифровому маркетингу. В основном сокращения затронут медпредставителей.

Николай Соколов

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