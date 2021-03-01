Центр планирования и организации лекобеспечения закупит противовирусные препараты

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на поставку противовирусных препаратов абакавир, ралтегравир и рибавирин.

Прием заявок на участие в аукционах проводится до 11 марта 2021 года Об этом сообщается на сайте госзакупок.

– Абакавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 600 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 268 832 541,00 руб.

– Абакавир, раствор для приема внутрь, 20 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 19 083 615,00 руб.

– Ралтегравир, таблетки жевательные, 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 143 710 404,35 руб.

– Рибавирин, таблетки и/или капсулы, 200 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 210 276,00 руб.

Елена Сидорова

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