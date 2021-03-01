Сотрудники ГК «Протек» в честь 30-летия компании поднялись на вулкан Килиманджаро

С 1 по 9 февраля в составе экспедиции альпинистов сотрудники ГК «Протек» совершили восхождение на вулкан Килиманджаро (Африка), посвященное 30-летнему юбилею компании. Поездка была организована при поддержке руководства ГК «Протек».

В состав группы вошли сотрудники компании «Сотекс» — менеджер по проектам отдела исследования и развития Полина Кудимова, менеджер по поставкам отдела поставок Екатерина Степанова и уполномоченное лицо по фармаконадзору медицинского отдела Илья Кудимов, руководитель группы отдела складского хозяйства ЦВ «Протек» Сергей Бевз и начальник отдела торгового оборудования и наружной рекламы Департамента управления инфраструктурой аптечной сети «Ригла» Юрий Хангану.

Участники были допущены к восхождению после успешного прохождения курса физической подготовки, тестирования на гипоксическую устойчивость в Инновационном Центре ОКР и осмотра экспедиционного врача.

Маршрут, начавшийся у ворот национального парка Machame Gate с высоты 1 800 м, проходил через пять климатических зон.

«Достигнув вершины вулкана Килиманджаро, на высоте около 6 тысяч метров мы поздравили «Протек» с 30-летием, развернув флаги компаний «Сотекс», ЦВ «Протек», «Ригла» и юбилейный флаг группы, — рассказал организатор похода Юрий Хангану. — Одну из самых больших своих побед мы посвятили нашей команде, которая на протяжении всей своей истории отличалась стремлением быть на шаг впереди партнеров и конкурентов».

В будущем команда ГК «Протек» планирует восхождение на вершину Аконкагуа — высочайшую точку в Андах (Южная Америка).

«В рамках своей социальной миссии фармацевтический бизнес несет ответственность за жизни и здоровье людей, — отметил президент ГК «Протек» Вадим Музяев. — В своих сотрудниках руководство ГК «Протек» активно поддерживает стремление не просто вести активный, здоровый образ жизни, но и открывать новые возможности для развития, воспитывая в себе целеустремленность, настойчивость, умение быть частью сплоченной команды. Эти качества — основа успеха в бизнесе. Особенно приятно, когда свои победы сотрудники посвящают своей компании, в очередной раз доказывая, что они достойные члены команды лидеров».

Материал партнера: ГК «Протек»

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