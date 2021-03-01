Takeda за $1,25 млрд продаст права на противодиабетические препараты японской Teijin Pharma

Takeda продаст права на лекарства из класса ингибиторов дипептидилпептидазы-4 (глиптины) Nesina (алоглиптин), Liovel (алоглиптин+пиоглитазон), Inisync (алоглиптин+метформин) и Zafatek (trelagliptin succinate) компании Teijin Pharma при условии одобрения регулирующих органов. Все препараты используются для лечения диабета второго типа.
Общий объем продаж этих препаратов в 2019 году составил примерно $289 млн.
Долгосрочная стратегия развития Takeda предусматривает фокус на пяти выбранных ключевых направлениях – гастроэнтерология, орфанные заболевания, препараты плазмы крови, онкология и неврология. Диабет в их число не входит, с этим и связана продажа портфеля, объяснили в компании.
Полученную выручку Takeda планирует потратить на сокращение долга, возникшего после покупки американской фармкомпании Shire за $59 млрд. Кроме того, начиная с января 2019 года Takeda заключила 12 сделок на общую сумму около $12,9 млрд.
Ранее американская фармкомпания MSD анонсировала покупку за $1,85 млрд биотехнологической компании Pandion Therapeutics, специализирующейся на разработке препаратов для терапии аутоиммунных заболеваний.