Takeda за $1,25 млрд продаст права на противодиабетические препараты японской Teijin Pharma

Японская фармкомпания Takeda собирается продать права на четыре препарата для лечения диабета из своего портфеля японской компании Teijin Pharma. Все четыре препарата продаются в Японии. Сумма сделки составит $1,25 млрд. Японская фармкомпания Takeda собирается продать права на четыре препарата для лечения диабета из своего портфеля японской компании Teijin Pharma. Все четыре препарата продаются в Японии. Сумма сделки составит $1,25 млрд.

Takeda продаст права на лекарства из класса ингибиторов дипептидилпептидазы-4 (глиптины) Nesina (алоглиптин), Liovel (алоглиптин+пиоглитазон), Inisync (алоглиптин+метформин) и Zafatek (trelagliptin succinate) компании Teijin Pharma при условии одобрения регулирующих органов. Все препараты используются для лечения диабета второго типа.

Общий объем продаж этих препаратов в 2019 году составил примерно $289 млн.

Долгосрочная стратегия развития Takeda предусматривает фокус на пяти выбранных ключевых направлениях – гастроэнтерология, орфанные заболевания, препараты плазмы крови, онкология и неврология. Диабет в их число не входит, с этим и связана продажа портфеля, объяснили в компании.

Полученную выручку Takeda планирует потратить на сокращение долга, возникшего после покупки американской фармкомпании Shire за $59 млрд. Кроме того, начиная с января 2019 года Takeda заключила 12 сделок на общую сумму около $12,9 млрд.

Ранее американская фармкомпания MSD анонсировала покупку за $1,85 млрд биотехнологической компании Pandion Therapeutics, специализирующейся на разработке препаратов для терапии аутоиммунных заболеваний.

Источник: Takeda