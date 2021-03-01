«Биннофарм групп» планирует выпускать лекарства от анемии на заводе в Зеленограде

Холдинг «Биннофарм Групп» запускает на заводе в Зеленограде производство раствора «Бинноферум» для борьбы с железодефицитом и лечения анемии, входящего в список ЖНВЛП, сообщает компания. Мощности площадки позволяют выпускать до 60 млн ампул в год.

«Мы активно работаем над развитием целевого продуктового портфеля «Биннофарм Групп» и в ближайшие несколько лет планируем запустить в производство более ста востребованных лекарственных средств, – рассказал генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов. – Объем российского тендерного сегмента препаратов для лечения железодефицита по различным аналитическим данным превысил 1 млрд рублей в 2020 году, при этом в последние несколько лет он рос в среднем примерно на 10% в год. Более того, препараты для борьбы с железодефицитном являются социально значимыми».

«Бинноферум» представляет собой железо-сахарозный комплекс для внутривенного введения с набором необходимых элементов для нормализации кроветворения и восполнения дефицита железа в организме человека. В ходе приема препарата у пациентов должен сформироваться управляемый источник железа для белков, отвечающих за передачу и хранение железа в организме (трансферрина и ферритина соответственно).

Фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп» объединяет пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России: АО «Алиум» в Серпуховском районе Московской области, АО «Биннофарм» в Зеленограде и Красногорске, ОАО «Синтез» в Кургане, ЗАО «Биоком» в Ставрополе. Холдинг был образован в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК «Система».

gxpnews