42% врачей отписались от рассылок медпредставителей во время пандемии

Жизнь в большинстве регионов России возвращается в привычное русло после карантина. Многие остаются работать на «удаленке», но представители некоторых профессий вернулись к обычному режиму работы. Это касается и медпредставителей, большинство которых вынуждены были перевести деятельность в онлайн формат с начала марта 2020 года. Оказалось, что врачи предпочитают личное общение с медицинскими представителями компаний, онлайн-формат или не оправдал себя, или просто врачи соскучились по человеческому общению.

Опрос проводится на портале «Врачи РФ» с 11 февраля 2021 года. На 24 февраля в нем принял участие 1821 врач, из которых 51,8% назначает рецептурные препараты (или участвуют в их закупке), и готов общаться с медицинскими представителями. Ниже представлены результаты исследования только по этой группе врачей. Для повышения точности исследования было проведено перевзвешивание базы данных исследования на основании данных Росстата о распределении групп специальностей российских врачей. Результаты опроса можно распространить на всех врачей России с «погрешностью» (доверительным интервалом) в 3,6%. Исследование высоко валидно.

Как раз в период проведения исследования работа и больниц, и медпредставителей стала возвращаться в привычный режим, почти четверть опрошенных (25,5%) врачей отмечала, что за последний год не контактировала с медпредставителями «вживую». Это неудивительно: большинство фармкомпаний перевели медпредставителей на удаленный режим работы еще в марте прошлого года.

Такой режим работы не очень понравился врачам: если раньше медпредставители приходили к ним на работу и врачи общались с ними там в удобное для них самих время, то при работе онлайн медпредставители могли объявляться не вовремя, а врачи и так были перегружены. Кроме того, медпредставители на удаленке были активнее: 30,8% опрошенных отметили, что число получаемых ими от медпредставителей сообщений по электронной почте и месесенджерам выросло за год в три раза и больше, 14,7% считают, что число сообщений удвоилось, и только 23,3% кажется, что количество сообщений от медпредставителей не изменилось.

Врачи реагировали жестко: 35,3% респондентов отписались от самых назойливых рассылок и заблокировали сообщения, а почти 7% отписались от всех рассылок с почты медпредставителей и заблокировали сообщения с их номеров.

Исследование показало, что врачи предпочитают форматы общения, которые позволяют обращаться к данным самостоятельно и тогда, когда им нужно. Наиболее удобными каналами получения информации большинство респондентов (51,8%) считают получение сообщений по электронной почте, примерно столько же – 47,8% — доклады на офлайн конференциях, а 42,7% лучшим способом контакта по-прежнему считают личный визит. А меньше всего врачам нравятся переписка по смс (такой вариант выбрали 2,5% респондентов), видеозвонки (2,9%), телефонные звонки (6%). Вероятно, такие способы общения кажутся врачам слишком «личными». Общение в мессенджерах считают удобным 27% респондентов. Почти столько же респондентов предпочитают справочники лекарств (25,4%) и соцсети и СМИ для врачей (25,1%).

На общение с медпредставителем врачи готовы тратить не больше четверти часа: 26,6% готовы уделить им 5-10 минут, 26,9% — 10-15 минут, 24,5% — около 5 минут.

И общаться готовы не очень часто: раз в месяц с представителем одной компании готовы общаться 29,6%, раз в несколько месяцев — 26,2%, 12,6% готовы к общению не чаще одного раза в полгода. Только по 6% респондентов готовы к более частым контактам — раз в неделю или две. Зато 10% врачей настроены категорично: «есть контакты медпредставителей, сам позвоню, если будет нужно».

Какой же информации ждут врачи от медпредставителей? 48,4% хотели бы получать резюме научных статей, а 44,3% — полнотекстовых научных статей и исследований. 35,6% ждут образовательных программ с проверкой знаний и дипломом по итогам проверки, 34% хотели бы получать видеолекции, видеоинтервью и записи круглых столов. А вот формат подкастов интересует только 16% респондентов.

Знакомства с объективными данными клинических испытаний ждет от медпредставителей 81% врачей, примерно одинаковое количество — 52% и 53% хотят участия в симпозиумах, конференциях и конгрессах и обучения. И только 18,4% откровенно говорит об ожидании вознаграждения за назначение препарата.

Подробнее о работе медпредставителей во время пандемии и после нее читайте в ближайшем выпуске журнала «Новости GxP».

gxpnews