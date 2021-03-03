Merck заключает сделку по разработке «первого в своем классе» препарата от рака шеи и головы

Немецкая компания Merck KGgA заключает соглашение с швейцарской Debiopharm на сумму в 1,08 млрд долл. В рамках соглашения Debiopharm будет разрабатывать препарат хevinapant, предназначенный для лечения рака шеи и головы.

Немецкая компания Merck KGgA заявила, что выплатит швейцарской биотехнологической компании Debiopharm до 1,08 млрд долл. (900 млн евро) за разработку препарата для лечения рака шеи и головы хevinapant, передает Reuters. По условиям лицензионного соглашения Merck выплатит Debiopharm 188 млн евро авансом и в дальнейшем еще 710 млн евро по достижении определенных коммерческих и регуляторных показателей, а также роялти.

«Этот актив на поздней стадии [испытаний] дополняет наше портфолио в области здравоохранения, он станет одним из ключевых драйверов роста Merck в ближайшие годы», – говорится в заявлении генерального директора компании Штефана Ошманна.

Xevinapant в настоящее время находится на поздней стадии исследований по борьбе с местнораспространенной плоскоклеточной карциномой головы и шеи. Препарат испытывается в сочетании со стандартными методами лечения. По данным Merck, результаты промежуточного исследования показали, что хevinapant вместе с химиолучевой терапией снижает риск смерти на 51% по сравнению с существующими методами лечения.

Xevinapant представляет собой пероральный ингибитор антагонистов белков апоптоза, который, по словам обеих компаний, является единственным лекарством такого типа, находящимся на поздней стадии клинической разработки. Он также «имеет потенциал стать первым в своем классе», пишет FiercePharma.

В середине февраля «ФВ» сообщал, что комбинация препаратов «Kитруда» и «Ленвима» от MSD и Eisai показала хорошие результаты в борьбе с почечно-клеточным раком (ПКР) в III фазе исследований.

Согласно данным испытаний, комбинация продемонстрировала статистически и клинически значимые улучшения выживаемости без прогрессирования (PFS), общей выживаемости (OS) и частоты объективного ответа (ORR) по сравнению с «Сутентом», разработанным Pfizer.

Николай Соколов

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