AstraZeneca отозвала c российского рынка препарат омега-3 кислот

Минздрав сообщил об отмене государственной регистрации для 13 лекарственных препаратов. Два из них отозвала компания AstraZeneca, следует из данных госреестра лекарственных средств.

Капсулы «Эпанова» с регистрационным удостоверением ЛП-004261 от 28.04.2017 г. потеряли государственную регистрацию и будут исключены из реестра лекарственных средств, следует из письма Минздрава. Препарат принадлежит компании AstraZeneca.

Средство содержит омега-3 карбоновые кислоты, среди которых преобладают эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) кислоты. Обладает гиполипидемическим действием, предназначено для лечения тяжелой гипертриглицеридемии, или повышенного уровня триглицеридов в крови.

Как сообщал «Медвестник», в международном клиническом исследовании препарат не показал преимуществ для пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском. О результатах ученые рассказали на прошлогодней научной сессии Американской ассоциации по проблемам сердца (AHA 2020).

За 1–2 марта Минздрав опубликовал сообщения об отмене регистрации еще нескольких лекарств:

«ДИКЛОФЕНАК ГРИНДЕКС», мазь для наружного применения (П N011914/01 от 03.06.2011 г.), АО «Гриндекс», Латвия; «Форкан», капсулы (П N013634/01 от 16.10.2008 г.), Ципла Лимитед, Индия; «Эмесет», таблетки (П N013675/01 от 18.09.2008 г.), Ципла Лимитед, Индия; «Луан», гель для местного применения (П N016168/01 от 02.12.2009 г.), Л. Молтени и К. дей Фрателли Алитти Сочиета ди Езерчицио С.п.А., Италия; «Нефлуан», гель для местного применения (П N015877/01 от 02.12.2009 г.), Л. Молтени и К. дей Фрателли Алитти Сочиета ди Езерчицио С.п.А., Италия; «Инфилинез», таблетки (ЛП-004666 от 25.01.2018 г.), Д-р Редди’с Лабораторис Лтд., Индия; «Танидол», таблетки (ЛП-001746 от 02.07.2012 г.), ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия; «Теноретик», таблетки (П N013482/01 от 30.12.2011 г.), АстраЗенека ЮК Лимитед, Великобритания; «Коаксил», таблетки (П N011301/01 от 05.06.2009 г.), Лаборатории Сервье, Франция; «Престанс Н», таблетки (ЛП-004319 от 01.06.2017 г.), Лаборатории Сервье, Франция; «Асакол», таблетки (ЛСР-010502/09 от 23.12.2009 г.), Тиллоттс Фарма АГ, Швейцария; «Летросан», таблетки (ЛП-000827 от 07.10.2011 г.), Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд., Индия.

Анастасия Теслина

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