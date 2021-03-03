ЦРПТ стал партнером Виктора Харитонина в сфере IT

Оператор мониторинга движения лекарственных препаратов ЦРПТ стал совладельцем компании «Цифроздрав». Ему принадлежит 51% акций. Остальные 49% — ООО «МИГ Диджитал» (учредитель АО «Фармстандарт», бенефициар Виктор Харитонин).

ЦРПТ стал мажоритарным акционером компании «Цифроздрав», которая специализируется на разработке компьютерного программного обеспечения и состоит из одного сотрудника. Соответствующие сведения опубликованы в СПАРК, заметил «ФВ».

Фирма «Цифроздрав» была образована в конце 2019 года АНО «Врачебная Палата ФМБА» (19,9%) и ООО «МИГ Диджитал» (80,1%), которое, в свою очередь, учреждено АО «Фармстандарт». В августе 2020 года «Врачебная Палата» вышла из состава акционеров, после чего доля «МИГ Диджитал» составила 99%. Оставшийся 1% стал принадлежать «Фармстандарту».

В декабре 2020 года произошли новые изменения — ЦРПТ получил долю в «Цифроздраве» в 51%, а генеральным директором стал Сергей Рудь.

На запрос «ФВ», с какой целью компания приобрела данный актив, к моменту подготовки текста ЦРПТ ответа не предоставил.

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Центр Развития Перспективных Технологий» являются три российских юридических лица: ООО «Юсэм Маркировка» (50%, бенефициар Алишер Усманов), ООО «Элвис+ Групп» (25%) и АО «Концерн «Автоматика» (25%, ГК «Ростех»).

Екатерина Погонцева

Елена Калиновская

pharmvestnik