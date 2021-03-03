Аптечные продажи противовирусных лекарств в январе выросли более чем на 70%

В январе в аптеках продано противовирусных лекарств на сумму более 4 млрд руб. По-прежнему самые популярные лекарства «Арбидол» и «Ингавирин». В десятку лидирующих противовирусных МНН вошел новый препарат фавипиравир. В январе продано почти 40 тыс. упаковок лекарства на почти 190 млн руб.
В январе 2021 года объем продаж лекарственных препаратов (без учета БАД и прочего ассортимента) в аптеках составил 96,1 млрд руб., что на 11,5% больше по сравнению с январем 2020 года. Лидирующая терапевтическая группа – противовирусные лекарства, которых продано более чем на 70% больше по сравнению с первым месяцем 2020 года, следует из данных AlphaRM.
По сравнению с декабрем 2020 года в январе объем продаж лекарств в аптеках снизился на 18,5% в рублях. Всего за первый месяц 2021 года продано почти 425 млн упаковок, это на 3,1% меньше по сравнению с январем 2020 года и на 18,2% относительно декабря 2020 года.
Средневзвешенная стоимость лекарства в январе 2021 года выросла на 15% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года и составила 226 руб. за упаковку.
На фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции популярность противовирусных препаратов и антикоагулянтов сохраняется. Прирост продаж группы прочих противовирусных препаратов (J5B) составил +72,3% в рублевом эквиваленте по сравнению с январем 2020 года, продажи этих лекарств лидируют.
Антикоагулянты (B1F, прямые ингибиторы фактора Ха), куда входят торговые марки «Ксарелто» и «Эликвис», занимают четвертую позицию и при этом демонстрируют значительный рост продаж — +92,3%.
|ТОР10 EphMRA-групп на рынке аптечных продаж в январе 2021 года
|Рейтинг
|АТС-группа
|Объем продаж в январе 2021 года
|Прирост продаж, январь 2021/январь 2020, %
|млрд руб.
|млн упак.
|в стоимостном выражении
|в натуральном выражении
|1
|J5B — Прочие противовирусные препараты
|4,3
|8,5
|72,3
|24,5
|2
|M1A — Нестероидные противоревматические
|3,6
|17,6
|8,6
|-1,4
|3
|R1A — Препараты для лечения заболеваний носа местные
|3,5
|27,4
|3,2
|-3,5
|4
|B1F — Прямые ингибиторы фактора Ха
|2,4
|1,0
|92,3
|98,8
|5
|R2A — Препараты для лечения заболеваний горла
|2,2
|8,5
|-14,5
|-20,9
|6
|R5C — Отхаркивающие препараты
|2,1
|14,7
|0,7
|-15,7
|7
|N2B — Анальгетики-антипиретики
|2,1
|32,1
|22,9
|-5,4
|8
|M2A — Противоревматические препараты и анальгетики местные
|2,0
|12,0
|15,1
|-7,0
|9
|A5B — Гепатопротекторы и липотропы
|1,9
|2,2
|23,2
|7,4
|10
|L3A — Иммуностимуляторы, кроме интерферонов
|1,8
|3,2
|19,5
|-0,3
Источник: AlphaRM табл. 1.
За год в группе противовирусных препаратов расширилось количество брендов и производителей. В январе 2019 года, по данным AlphaRM, в ней насчитывалось 33 бренда и 35 корпораций, владеющих этими торговыми марками. В начале 2021 года показатели существенно изменились – теперь в группе 45 брендов и 44 корпораций.
Наибольший рост рынка в стоимостном выражении отмечается у МНН умифеновир (+317,8%), который насчитывает уже четыре торговые марки, самый популярный из которых «Арбидол». Далее на втором месте расположился имидазолилэтанамид пентандиновой кислоты (ТН «Ингавирин») — +65,6% и на третьей строчке — тилорон (10 брендов) — +21,8%.
В прошлом году на рынке появился новый противовирусный препарат фавипиравир с высокой стоимостью. Средняя цена препарата 4 929 руб. В январе 2021 года в аптеках продано 38,5 тыс. упаковок препарата на сумму 189,9 млн руб. Через аптеки реализовываются три бренда: «Авифавир» («Кромис»), «Арепливир» («Промомед Рус») и «Коронавир» («Р-Фарм»). Лидер по продажам – «Арепливир» с суммой продаж 166 млн руб.
|ТОР10 МНН на рынке аптечных продаж противовирусных ЛП в 2021 году
|Рейтинг
|МНН
|Объем продаж, млн
|Прирост, январь 2021/ январь 2020, %
|в стоимостном выражении
|в натуральном выражении
|в стоимостном выражении
|в натуральном выражении
|1
|Умифеновир
|1407,8
|2,8
|317,8
|171,4
|2
|Имидазолилэтанамид пентандиновой кислоты
|918,7
|1,2
|65,6
|40,3
|3
|Тилорон
|401,2
|0,6
|21,8
|13,3
|4
|Осельтамивир
|317,2
|0,4
|52,3
|71,5
|5
|Кагоцел
|281,2
|0,7
|-18,4
|-28,9
|6
|Фавипиравир
|189,9
|0,04
|—
|—
|7
|Инозин пранобекс
|153,7
|0,1
|-15,1
|-22,0
|8
|Римантадин
|132,4
|1,2
|-9,8
|-18,5
|9
|Риамиловир
|97,6
|0,1
|4106,3
|2426,5
|10
|Энисамия йодид
|68,6
|0,1
|790,3
|510,4
Источник: AlphaRM табл. 2.
Вероника Догузова
pharmvestnik