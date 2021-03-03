Аптечные продажи противовирусных лекарств в январе выросли более чем на 70%

В январе в аптеках продано противовирусных лекарств на сумму более 4 млрд руб. По-прежнему самые популярные лекарства «Арбидол» и «Ингавирин». В десятку лидирующих противовирусных МНН вошел новый препарат фавипиравир. В январе продано почти 40 тыс. упаковок лекарства на почти 190 млн руб.

В январе 2021 года объем продаж лекарственных препаратов (без учета БАД и прочего ассортимента) в аптеках составил 96,1 млрд руб., что на 11,5% больше по сравнению с январем 2020 года. Лидирующая терапевтическая группа – противовирусные лекарства, которых продано более чем на 70% больше по сравнению с первым месяцем 2020 года, следует из данных AlphaRM.

По сравнению с декабрем 2020 года в январе объем продаж лекарств в аптеках снизился на 18,5% в рублях. Всего за первый месяц 2021 года продано почти 425 млн упаковок, это на 3,1% меньше по сравнению с январем 2020 года и на 18,2% относительно декабря 2020 года.

Средневзвешенная стоимость лекарства в январе 2021 года выросла на 15% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года и составила 226 руб. за упаковку.

На фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции популярность противовирусных препаратов и антикоагулянтов сохраняется. Прирост продаж группы прочих противовирусных препаратов (J5B) составил +72,3% в рублевом эквиваленте по сравнению с январем 2020 года, продажи этих лекарств лидируют.

Антикоагулянты (B1F, прямые ингибиторы фактора Ха), куда входят торговые марки «Ксарелто» и «Эликвис», занимают четвертую позицию и при этом демонстрируют значительный рост продаж — +92,3%.

ТОР10 EphMRA-групп на рынке аптечных продаж в январе 2021 года Рейтинг АТС-группа Объем продаж в январе 2021 года Прирост продаж, январь 2021/январь 2020, % млрд руб. млн упак. в стоимостном выражении в натуральном выражении 1 J5B — Прочие противовирусные препараты 4,3 8,5 72,3 24,5 2 M1A — Нестероидные противоревматические 3,6 17,6 8,6 -1,4 3 R1A — Препараты для лечения заболеваний носа местные 3,5 27,4 3,2 -3,5 4 B1F — Прямые ингибиторы фактора Ха 2,4 1,0 92,3 98,8 5 R2A — Препараты для лечения заболеваний горла 2,2 8,5 -14,5 -20,9 6 R5C — Отхаркивающие препараты 2,1 14,7 0,7 -15,7 7 N2B — Анальгетики-антипиретики 2,1 32,1 22,9 -5,4 8 M2A — Противоревматические препараты и анальгетики местные 2,0 12,0 15,1 -7,0 9 A5B — Гепатопротекторы и липотропы 1,9 2,2 23,2 7,4 10 L3A — Иммуностимуляторы, кроме интерферонов 1,8 3,2 19,5 -0,3

Источник: AlphaRM табл. 1.

За год в группе противовирусных препаратов расширилось количество брендов и производителей. В январе 2019 года, по данным AlphaRM, в ней насчитывалось 33 бренда и 35 корпораций, владеющих этими торговыми марками. В начале 2021 года показатели существенно изменились – теперь в группе 45 брендов и 44 корпораций.

Наибольший рост рынка в стоимостном выражении отмечается у МНН умифеновир (+317,8%), который насчитывает уже четыре торговые марки, самый популярный из которых «Арбидол». Далее на втором месте расположился имидазолилэтанамид пентандиновой кислоты (ТН «Ингавирин») — +65,6% и на третьей строчке — тилорон (10 брендов) — +21,8%.

В прошлом году на рынке появился новый противовирусный препарат фавипиравир с высокой стоимостью. Средняя цена препарата 4 929 руб. В январе 2021 года в аптеках продано 38,5 тыс. упаковок препарата на сумму 189,9 млн руб. Через аптеки реализовываются три бренда: «Авифавир» («Кромис»), «Арепливир» («Промомед Рус») и «Коронавир» («Р-Фарм»). Лидер по продажам – «Арепливир» с суммой продаж 166 млн руб.

ТОР10 МНН на рынке аптечных продаж противовирусных ЛП в 2021 году Рейтинг МНН Объем продаж, млн Прирост, январь 2021/ январь 2020, % в стоимостном выражении в натуральном выражении в стоимостном выражении в натуральном выражении 1 Умифеновир 1407,8 2,8 317,8 171,4 2 Имидазолилэтанамид пентандиновой кислоты 918,7 1,2 65,6 40,3 3 Тилорон 401,2 0,6 21,8 13,3 4 Осельтамивир 317,2 0,4 52,3 71,5 5 Кагоцел 281,2 0,7 -18,4 -28,9 6 Фавипиравир 189,9 0,04 — — 7 Инозин пранобекс 153,7 0,1 -15,1 -22,0 8 Римантадин 132,4 1,2 -9,8 -18,5 9 Риамиловир 97,6 0,1 4106,3 2426,5 10 Энисамия йодид 68,6 0,1 790,3 510,4

Источник: AlphaRM табл. 2.

Вероника Догузова

pharmvestnik