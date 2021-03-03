Канада ограничила использование вакцины AstraZeneca среди пожилых людей

Канадский регулятор ввел ограничения на применение вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. В свою очередь Франция и Германия собираются отменить ограничительные меры в отношении вакцины британско-шведского производителя.

Национальный консультативный комитет по иммунизации Канады опубликовал новое руководство, согласно которому людям в возрасте старше 65 лет не рекомендуется делать вакцину от COVID-19, разработанную компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Отмечается, что имеющиеся данные клинических испытаний слишком ограничены, чтобы достоверно оценить, насколько эффективна вакцина в этой возрастной группе.

В конце прошлой недели Министерство здравоохранения Канады, выполняющее функции регулятора, одобрило применение вакцины на совершеннолетних гражданах. Рекомендации комитета не являются обязательными, однако могут внести изменения в региональные планы по вакцинации населения.

В то же время Франция объявила о намерении расширить использование вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета, а также о начале применения препарата на пожилых людях, пишет газета Financial Times.

Об этих изменениях заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран в интервью телерадиокомпании France Tеlеvisions, сославшись на рекомендации группы экспертов, консультирующих правительство страны.

«В связи с этим я могу объявить о том, что отныне люди в возрасте 50 лет и старше, имеющие сопутствующие заболевания, такие как диабет, гипертонию или раковые заболевания в анамнезе, могут быть привиты вакциной AstraZeneca. В их число входят и лица в возрасте от 65 до 74 лет», – отметил министр.

Согласно ранним рекомендациям, вакцина британско-шведской компании предназначалась только для пациентов в возрасте от 50 до 64 лет, имеющих сопутствующие заболевания. Пожилым людям назначались противоковидные препараты производства компаний Pfizer или Moderna.

Возрастные ограничения стали причиной замедления кампании по вакцинации во Франции, а также привели к скоплению вакцин AstraZeneca и Оксфордского университета на складах. По данным Министерства здравоохранения, Франция использовала лишь 24% из полученных от производителей 1,1 млн доз.

За изменением стратегий по вакцинации во Франции, вероятно, последуют аналогичные шаги в других странах Европейского союза. Ранее Германия ограничила применение британской вакцины для пожилых людей из-за ее низкого уровня эффективности среди этой категории граждан. Такие же меры ввели Польша, Италия, Испания, Австрия и Португалия, пишет Reuters.

Однако в воскресенье, 28 февраля, немецкие консультанты по вопросам здравоохранения сообщили об отмене возрастных ограничений для вакцины AstraZeneca и внесении коррективов в рекомендации.

Такое решение было принято после публикации на прошлой неделе данных предварительного исследования результатов кампании по иммунизации в Шотландии, в ходе которой использовалась вакцина британско-шведского производителя препаратов. Прививка оказалась «крайне эффективна» в предотвращении тяжелых форм заболевания COVID-19 среди жителей старше 65 лет, сообщает новостное агентство BBC.

https://www.bbc.com/news/world-europe-56227171

Владимир Заболотских

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