Николай Демидов покинул компанию IQVIA

Генеральный директор компании IQVIA в России Николай Демидов 2 марта 2021 года покинул свой пост. Он рассказал «ФВ», что покидает компанию по обоюдному решению. От дальнейших комментариев он отказался. В компании IQVIA в России не подтвердили, но и не опровергли информацию.

Николай Демидов с ноября 2012 года, после завершения сделки по приобретению основных активов группы компаний «Фармэксперт» компанией IMS Health, стал генеральным директором компании «IMS Health Россия и СНГ». В 2016 году компания по предоставлению контрактных услуг в области клинических исследований Quintiles Transnational Holdings и информационно-аналитическая компания IMS Health Holdings достигли соглашения о слиянии. Объединенная компания переименована в IQVIA, Демидов стал генеральным менеджером ее подразделения в России.

Источник «ФВ» в IQVIA рассказал, что новым генеральным менеджером станет Сорин Петку, прежде возглавлявший отделение компании в Румынии. Официально информация не подтверждена.

Демидов окончил Российскую экономическую академию им. Плеханова по специальности «Финансы и кредит» в 1998 году. В 2002 году Николай Демидов был назначен на должность руководителя исследовательского департамента компании «Фармэксперт», в 2003 году – на должность исполнительного директора, а в 2006 году стал генеральным директором ЦМИ «Фармэксперт».

Елена Калиновская

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