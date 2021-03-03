В системе маркировки лекарств зарегистрировано более 86 тысяч участников

Число участников системы маркировки лекарственных препаратов превысило 86 тысяч. Об этом сообщил замдиректора департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Олег Тухватуллин.

«В настоящее время в системе маркировки лекарств зарегистрировано более 86 тыс. участников оборота, – заявил он в эфире радио «Комсомольская правда». – Система позволяет отслеживать путь препаратов до пациентов, оптимизирует программу по вакцинации населения, осуществляет мониторинг ассортимента жизненно важных лекарств и помогает выявлять перепродажу препаратов третьим лицам».

«Маркировка – это технологический прорыв и возможности России по упорядочению в сфере обращения лекарственных препаратов, я бы сказал, в сфере государственной системы лекарственной безопасности, – добавил депутат Госдумы Александр Петров. – Без маркировки невозможно было бы исключить фальсификат и контрафакт. Что она дала? Мы получали конкретные случаи, когда лекарства были проданы на сером рынке, десятки людей, онкопациентов, могли пострадать, это маркировка выявила. Мы даже изменили Уголовный кодекс по контрафакту и фальсификату лекарственных препаратов. Это уже сотни миллионов рублей».

По его словам, маркировка «решает гигантское количество вопросов». По прогнозам депутата, в 2021 году ожидаемый рост фармпромышленности будет связан не только с пандемией, но и с введением маркировки».

В компании-операторе системы рассказали о росте числа запросов на проверку легальности лекарств в приложении «Честный знак». Так, только за последнюю неделю было зафиксировано 22 млн чеков. «Увеличивается трафик в системе, увеличивается доля маркированных лекарств в корзине потребителя», – сообщил руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.

«Стратегически маркировка для нас очень важна с точки зрения планирования производства и планирования поставок в Российской Федерации, – подчеркнул гендиректор Sun Pharma Артур Валиев. – Более того, мы заглядываем немного дальше и понимаем, что в истории Евразийского экономического союза очень скоро увидим гармонизацию требований по маркировке. Продукция, которая производится на иностранных заводах и на территории России, позволит нам планировать производство и поставки более ритмично и четко, а также избегать сезонных перекосов. Они возникают с сезонной продукцией, когда в какой-то момент мы вынуждены производить большие объемы, а потом складировать эту продукцию, чрезмерно занимать складские мощности».

Маркировка представляет ценность с точки зрения прозрачности товаропроводящей цепи, добавил он. Это «приведет к улучшению снабжения и более предсказуемым ценам в удаленных регионах».

В свою очередь профессор, завкафедрой общей и клинической фармакологии Тихоокеанского государственного медицинского университета Екатерина Елисеева подняла вопрос об анализе потребления лекарств и БАД.

«Было бы интересно анализировать потребление лекарственных веществ и биологически активных добавок в рамках популяции на различных территориях или в отдельно взятом округе, потому что ни для кого не секрет, что в условиях процветающего самолечения, доступности практически любых лекарственных препаратов структура их потребления далека от идеальной», – сказала она.

С БАД ситуация в интернет-торговле неконтролируемая, заявил Александр Петров, выступающий за маркировку этой продукции. Соответствующий эксперимент уже предложен Минпромторгом. «Уже сейчас в рамках подготовки постановления правительства о проведении данного эксперимента мы фиксируем, что многие компании заявляют о готовности принять участие в эксперименте по БАД», – добавил Олег Тухватуллин.

«Скорее всего, это будет правильное решение, потому что роль биологически активных добавок в ежедневном потреблении россиян, в том числе с целью профилактики заболеваний, в отдельных случаях – даже лечения начальных стадий заболеваний, растет, – отметил Артур Валиев. – При этом мы видим, что есть много международных игроков – производителей БАД, которые пытаются всячески обойти имеющиеся законодательные требования, имеющиеся регуляторные требования и поставлять в Россию БАД, в том числе используя каналы электронной торговли, каналы интернет-торговли, в обход различных регуляторных требований. Эта ситуация категорически не приемлема».

Материал партнера: ЦРПТ

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