ВОЗ высказалась против применения гидроксихлорохина при COVID-19

Группа экспертов ВОЗ высказалась против применения гидроксихлорохина для лечения COVID-19, поскольку препарат не оказывает значимого воздействия на инфицированных пациентов. Минздрав России указывает препарат в своих последних рекомендациях для лечения коронавирусной инфекции.

Экспертная группа ВОЗ выступила против использования гидроксихлорохина для лечения COVID-19, сообщает Reuters. Специалисты группы по разработке рекомендаций ВОЗ пишут в британском журнале BMJ, что препарат «не следует» включать в дальнейшие исследования, направленные на поиск новых методов лечения заболевания.

По словам экспертов, такая рекомендация основана на достоверных доказательствах из шести рандомизированных контролируемых испытаний с участием более шести тыс. пациентов, в том числе подвергшихся заражению COVID-19.

На основании этих исследований специалисты делают вывод, что «гидроксихлорохин оказал незначительное влияние или не оказал никакого влияния на смертность и госпитализацию [пациентов]». Также они отмечают, что препарат практически не оказал воздействия на «лабораторно подтвержденную инфекцию SARS-CoV-2», но, скорее всего, увеличил количество побочных эффектов у испытуемых.

«Комиссия считает, что этот препарат больше не является приоритетом для исследований и что ресурсы должны быть направлены на оценку других более перспективных препаратов для предотвращения COVID-19», – заключают эксперты ВОЗ.

Reuters отмечает, что препарат активно продвигал бывший президент США Дональд Трамп. Политик заявлял, что принимает его, даже после сообщений FDA о том, что его эффективность и безопасность не доказаны.

Препарат включен в последнюю версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, выпущенную Минздравом России. В документе указывается, что препарат можно применять в низких дозах «у пациентов с легкой и среднетяжелой формой COVID-19 при назначении в течение первых 3–5 дней заболевания». Такие выводы делаются на основе «результатов большого количества опубликованных зарубежных исследований, а также отечественного опыта».

Николай Соколов

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