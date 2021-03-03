Помогать работе с маркированными лекарствами в регионах будут сервисные партнеры ЦРПТ

Представитель оператора системы маркировки лекарств появился в каждом регионе. Он сможет решить на месте возникающие проблемы конкретной организации. Также создана выделенная линия поддержки для аптек и медучреждений.

ЦРПТ развернул сеть региональных представительств в федеральных округах и сервисных партнеров в каждом субъекте России. Об этом стало известно из письма саратовского Росздравнадзора, направленного субъектам обращения лекарственных средств. В нем сообщается о начале работы регионального представителя ЦРПТ в Приволжском федеральном округе. В письме, которое опубликовано на сайте тероргана, приводятся и контакты этого сотрудника, обратил внимание «ФВ».

Сеть региональных представительств создана для улучшения качества предоставляемых услуг в сфере цифровой маркировки товаров, а также оперативного решения возникающих проблемных ситуаций, связанных с функционированием системы мониторинга движения лекарственных препаратов. Об этом «ФВ» рассказали в пресс-службе «Честного знака».

«Развернута сеть сервисных партнеров, присутствующих в каждом субъекте страны, – пояснил «ФВ» директор по развитию клиентского сервиса ЦРПТ Сергей Холкин. – В тех случаях, когда проблему конкретной организации не удается решить удаленно, инженеры могут выехать по адресу места деятельности участника. Кроме того, оператор сформировал команду региональных представителей, расположенных во всех федеральных округах. Они находятся в режиме постоянного взаимодействия с региональными органами власти и помогают оперативно решить как системные, так и частные вопросы, поступающие от участников оборота».

Претерпела изменения и клиентская служба ЦРПТ: расширен штат первой и второй линии поддержки, увеличен состав ночных смен. Также создана выделенная линия поддержки для аптек и медучреждений.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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