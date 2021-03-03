Контроль качества цельновирионной вакцины «Ковивак» завершится до конца марта

Контроль качества первой партии разработанной Центром имени Чумакова вакцины от коронавирусной инфекции «Ковивак» должен завершиться во второй половине марта, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора центра, члена-корреспондент РАН Айдара Ишмухаметова.

«Сейчас идет процесс контроля качества первой партии созданной в нашем центре вакцины от коронавирусной инфекции. Рассчитываем, что он завершится во второй половине марта», — сообщил Ишмухаметов.

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук (АМН) СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков.

Центр является одним из ведущих мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в сфере изучения энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавирусов и вирусных гепатитов. Он обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок.

Центр разработал инактивированную цельновирионную вакцину от коронавирусной инфекции, получившую название «Ковивак» и зарегистрированную Минздравом РФ. В инактивированных цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, которые не могут вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные).

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