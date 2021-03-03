«Пульс» возглавил рейтинг дистрибьюторов на фармацевтическом рынке DSM Group

Фармкомпания «Пульс» по итогам 2020 года возглавила рейтинг лучших дистрибьюторов, составленный маркетинговым агентством DSM Group, специализирующимся на исследованиях фармацевтического рынка России.

«В промежуточных рейтингах 2019 года «Пульс» уже поднимался на первую строчку, но тогда по итогам года занял только второе место. В 2020 году компания лидировала по итогам каждого квартала. И закономерный результат. Подняв рейтинги прошлых лет, можно увидеть, что в 2010 году компания была только на восьмом месте с долей в 2,5%. За 10 лет оборот компании вырос в 19 раз», — говорится в комментарии агентства.

По итогам 2020 года «Пульс» стал лидером как по рынку в целом, так и отдельно в коммерческом сегменте с долей на рынке в 14,7%. При этом рынок государственных закупок пока охвачен компанией слабо.

Вторую строчку в списке занял «Протек» с долей 14%. Компания продемонстрировала прирост продаж на 5,3%. Третью строчку рейтинга занимает дистрибутор «Катрен», оборот которого вырос на 16%. «Катрен» был одним из первых, кто запустил сервис по онлайн бронированию. Его сервис «Apteka.ru» по итогам года обеспечил продажи на 50,1 млрд руб., что почти в 1,5 раза выше, чем в 2019 году. На четвертом и пятом местах рейтинга обосновались, соответственно, «Р-Фарм» и «Фармкомплект», с долями в 7,7% и 6,2%.

Отдельно агентство отметило компании, которые в большей мере направили усилия на бюджетный рейтинг. Первое место среди «классических дистрибуторов госсегмента занимает компания «Р-Фарм». Ее общий оборот — 132,7 млрд руб., из которых 57% обеспече6ны бюджетными средствами.

На втором месте в бюджетном сегменте расположился дистрибутор «Биотэк». Компания продемонстрировала один из высоких темпов прироста, увеличив выручку почти в два раза. Такая динамика в том числе связана и с тем, что «Биотэк» в 2020 году стал крупнейшим поставщиком лекарственной и медицинской продукции, направленных на борьбу с эпидемией, включая среди прочего антивирусные препараты. С июня компания активно осуществляет поставки лекарственных препаратов с МНН фавипиравир, в частности препаратов «Авифавир» и «Арепливир», во все регионы. Помимо лекарств, дистрибутор осуществлял поставки диагностических тест-систем BIOZEK и дезинфицирующих средств. Общая сумма отгрузок ГК «Биотэк» составила 45 млрд.

В рейтинге представлены компании, которые работают на государственном рынке и имеют еще узкую специализацию. Например, «Ирвин 2», 75% портфеля которой — это онкология. В 2020 году дистрибутор активно развивал направление по кардиопрограмме, выйдя по ней в лидеры. Основными драйверами стали такие блокбастеры как «Ксарелто» и «Прадакса».

gxpnews