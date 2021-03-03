Инвестиции в новый комплекс «Московского эндокринного завода» составят 1,2 млрд рублей

Для «Московского эндокринного завода» планируют построить лабораторно-административно-складской комплекс на Новохохловской улице в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. Соответствующий проект согласован Москомархитектурой. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, общая площадь здания составит около 15 тыс. кв. метров, объем инвестиций — около 1,2 млрд руб.

Комплекс возводится по ведомственному инвестиционному проекту с Минпромторгом России.

«Сейчас планируется строительство, реконструкция и техническое перевооружение промышленного комплекса по производству лекарств на базе государственного предприятия “Московский эндокринный завод”. Само производство ждет модернизация, и появление этого лабораторно-административно-складского комплекса — один из ее этапов. Здание облицуют панелями бежевого, коричневого и белого оттенков», — отметил Сергей Кузнецов.

Лабораторно-административно-складской комплекс расположится по адресу Новохохловская улица, дом 25. Он будет связан с существующими корпусами надземными переходами. Внутри здание разделят на административную часть и большой лабораторно- складской блок.

Главгосэкспертиза России одобрила проект 17 февраля. Город выделил Московскому эндокринному заводу земельный участок под строительство лабораторно-административно-складского комплекса в 2016 году, сейчас проект перешел в активную стадию. Ввод объекта в эксплуатацию намечен по плану на 2022 год.

«Стоит отметить, что модернизации предприятия способствуют как федеральные субсидии, так и льготы от городского Правительства. Так, «Московскому эндокринному заводу» присвоен статус промышленного комплекса, что обеспечивает ряд преференций: снижение региональной части налога на прибыль, а также налога на землю и имущество», — рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Строительство и реконструкция промышленного комплекса на базе завода пройдут в три этапа. Планируется техническое переоснащение и реконструкция лабораторного комплекса предприятия, а также участка по производству мягких лекарственных форм.

gxpnews